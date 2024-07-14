В Тольятти осудили мужчину, напавшего на полицейских вместе с братом

В Тольятти суд вынес приговор одному из двоих местных жителей, напавших на полицейских. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Напомним, 17 апреля 2024 г. около магазина Beer Friend на бульваре Туполева, 2а двое пьяных братьев сидели в припаркованной машине. Мимо проезжали правоохранители, и, увидев их, тольяттинцы попытались решили скрыться. Полицейские остановили нарушителей и, поскольку у водителя не было при себе документов, попросили его пройти сесть в патрульный автомобиль для составления протокола. Однако вместо этого братья начали драться, угрожать и оскорблять полицейских. В итоге стражам порядка пришлось применить спецсредства.

Суд назначил одному из обвиняемых штраф 30 тыс. рублей. Уголовное дело второго брата суд еще не успел рассмотреть.