В Самаре вновь добиваются сокращения парковок для ЖК на Кирова

Жителей Самары приглашают принять участие в общественных обсуждениях. Горожан просят высказать мнение о количестве парковок для жилого комплекса, который строят на проспекте Кирова — рядом с фабрикой "Россия".
"Заявитель попросил согласовать отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на трех участках на проспекте Кирова общей площадью 5 тыс. кв. метров, а именно обустройство 0,3 парковочных места на 1 квартиру", — следует из объявления мэрии Самары.
Строит ЖК на площадке ООО "Вираж-Спецстрой". Компания ранее уже пыталась добиться аналогичного разрешения, но на обустройство 0,16 парковочного места на 1 квартиру. Однако мэрия ей отказала.
Теперь горожанам предстоит обсудить новое предложение застройщика. Общественные обсуждения продлятся до 3 августа. Жители могут оставить свои отзывы в департаменте градостроительства Самары и на сайте мэрии до 27 июля.
Последние комментарии
Всё-таки какие алчные люди,что бизнес, что администрация. Губанова на этом участке узенькая улочка. Кто подумал, как будут выезжать по ней столько машин на Ново-Садовую и Солнечную? Куда пойдут дети? В какой поликлинике будт лечить детей? Всем всё пофиг. И тем, кто купит там квартиры и будет скулить, что все плохо.
В данном здании находится Управление по вопросам миграции ГяуМВД России по Самарской области
Значит слушания это фикция
Ну и слава богу!
А там будут проходить ивенты в стиле аниме, просто очень интересно