Нацпроект "Демография" помогает приобрести новые профессиональные компетенции

Повысить свою квалификацию или получить новую специальность, чтобы найти себя на рынке труда, помогает национальный проект "Демография", который принят по решению президента РФ Владимира Путина. Благодаря проекту только в прошлом году в Самарской области прошли профессиональное обучение более 6 тысяч жителей. Возможность пройти обучение предоставляется бесплатно.

Елена Антипова из Тольятти более 20 лет работала в кадровых службах предприятий города. В период поиска нового места работы обратилась в центр занятости населения. Здесь специалисты предложили ей пройти курсы повышения квалификации по направлению "Специалист по персоналу".

"Кадровая работа постоянно меняется, меняется законодательство, поэтому всегда надо повышать свою квалификацию, — отметила Елена, — Обучалась три месяца, онлайн, все было удобно организовано, нам был предоставлен пакет документов для дальнейшего использования в работе. Нацпроект "Демография" — это хорошая возможность повысить квалификацию и получить дополнительное образование, соответствующие удостоверение или диплом".

Елена Антипова быстро трудоустроилась. После размещения резюме на портале "Работа России" ее пригласили на предприятие ООО "Хай-Лекс Рус". Завод находится в Особой экономической зоне и занимается производством автокомпонентов. Елена без проблем влилась в коллектив и успешно трудится на предприятии. Всего в компании работают 62 сотрудника. Поскольку с каждым годом мощности предприятия растут, потребность в новых кадрах высокая.

"Активно принимаем участие во всех программах, которые организует центр занятости — по подбору и обучению персонала, по приему молодежи, — рассказала генеральный директор ООО "Хай-Лекс Рус" Майя Крапивина. — Сейчас нам требуются операторы автоматических и полуавтоматических линий, инженеры, инженеры-конструкторы, специалисты по закупкам. Поэтому нам так важны мероприятия, которые организует центр занятости, в том числе обучение. В этом случае сотрудники приходят подготовленные, это большой вклад в автопром".

Подробнее узнать о возможностях обучения по нацпроекту "Демография" можно на портале "Работа России" в разделе "Пройдите обучение в рамках федерального проекта "Содействие занятости". Здесь можно ознакомиться с категориями граждан, которым предлагается обучение, выбрать программу, учебное заведение и отправить заявление.