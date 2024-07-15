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Общество

Нацпроект "Демография" помогает приобрести новые профессиональные компетенции

САМАРА. 15 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Повысить свою квалификацию или получить новую специальность, чтобы найти себя на рынке труда, помогает национальный проект "Демография", который принят по решению президента РФ Владимира Путина. Благодаря проекту только в прошлом году в Самарской области прошли профессиональное обучение более 6 тысяч жителей. Возможность пройти обучение предоставляется бесплатно.

Фото: Министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области

Елена Антипова из Тольятти более 20 лет работала в кадровых службах предприятий города. В период поиска нового места работы обратилась в центр занятости населения. Здесь специалисты предложили ей пройти курсы повышения квалификации по направлению "Специалист по персоналу".

"Кадровая работа постоянно меняется, меняется законодательство, поэтому всегда надо повышать свою квалификацию, — отметила Елена, — Обучалась три месяца, онлайн, все было удобно организовано, нам был предоставлен пакет документов для дальнейшего использования в работе. Нацпроект "Демография" — это хорошая возможность повысить квалификацию и получить дополнительное образование, соответствующие удостоверение или диплом".

Елена Антипова быстро трудоустроилась. После размещения резюме на портале "Работа России" ее пригласили на предприятие ООО "Хай-Лекс Рус". Завод находится в Особой экономической зоне и занимается производством автокомпонентов. Елена без проблем влилась в коллектив и успешно трудится на предприятии. Всего в компании работают 62 сотрудника. Поскольку с каждым годом мощности предприятия растут, потребность в новых кадрах высокая.

"Активно принимаем участие во всех программах, которые организует центр занятости — по подбору и обучению персонала, по приему молодежи, — рассказала генеральный директор ООО "Хай-Лекс Рус" Майя Крапивина. — Сейчас нам требуются операторы автоматических и полуавтоматических линий, инженеры, инженеры-конструкторы, специалисты по закупкам. Поэтому нам так важны мероприятия, которые организует центр занятости, в том числе обучение. В этом случае сотрудники приходят подготовленные, это большой вклад в автопром".

Подробнее узнать о возможностях обучения по нацпроекту "Демография" можно на портале "Работа России" в разделе "Пройдите обучение в рамках федерального проекта "Содействие занятости". Здесь можно ознакомиться с категориями граждан, которым предлагается обучение, выбрать программу, учебное заведение и отправить заявление.

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