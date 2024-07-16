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Архитектура Культура

Самарцам показали, как будут выглядеть фасады торгового дома "Братья Клодтъ" после ремонта

САМАРА. 16 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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УГООКН Самарской области согласовало проект сохранения фасадов памятника архитектуры "Дом Н. И. Белоусова. Торговый дом "Братья Клодтъ", расположенного на улице Куйбышева, 72. Об этом сообщает пресс-служба Управления.

Дом построен по проекту Александра Щербачева в мавританском стиле.

Его черты прослеживаются в заимствовании внешних форм мавританской архитектуры: подковообразных и стрельчатых арках, башенках в виде минаретов, стенах с глубоким рустом, сталактитовых декоративных деталях.

Проектом предусмотрен ряд мероприятий: перенос с фасадов здания кондиционеров и кабелей; ремонт каменного цоколя; ремонт кирпичной кладки и оштукатуренных поверхностей главного и дворовых фасадов; восстановление декора; ремонт дверей; устройство новых отливов.

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