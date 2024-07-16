Самарцам показали, как будут выглядеть фасады торгового дома "Братья Клодтъ" после ремонта

УГООКН Самарской области согласовало проект сохранения фасадов памятника архитектуры "Дом Н. И. Белоусова. Торговый дом "Братья Клодтъ", расположенного на улице Куйбышева, 72. Об этом сообщает пресс-служба Управления.

Дом построен по проекту Александра Щербачева в мавританском стиле.

Его черты прослеживаются в заимствовании внешних форм мавританской архитектуры: подковообразных и стрельчатых арках, башенках в виде минаретов, стенах с глубоким рустом, сталактитовых декоративных деталях.

Проектом предусмотрен ряд мероприятий: перенос с фасадов здания кондиционеров и кабелей; ремонт каменного цоколя; ремонт кирпичной кладки и оштукатуренных поверхностей главного и дворовых фасадов; восстановление декора; ремонт дверей; устройство новых отливов.