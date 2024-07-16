Жителя Самары обвиняют в убийстве брата из-за пьяной ссоры

В Самаре отправилось в суд уголовное дело местного жителя, обвиняемого в убийстве. Об этом сообщает региональное СУ СК.
По версии следствия, 4 апреля 2024 г. самарец выпивал, поссорился с братом и ударил его ножом в грудь. Пострадавший скончался на месте.
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И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки