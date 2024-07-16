Самарца, судимого за наркотики, мошенничество, грабеж и кражу, приговорили к сроку за невыплату зарплаты

В Самаре вынесли приговор неоднократно судимому предпринимателю за невыплату зарплаты. Об этом сообщает региональная прокуратура.
В 2022 г. директор и учредитель фирмы, занимавшейся рекламой, не платил своему юрисконсульту. Задолженность превысила 200 тыс. рублей.
В отношении бизнесмена возбудили уголовное дело. При этом работник взыскал свои деньги в гражданском порядке.
Обвиняемый был неоднократно судим: в 2011 г. — за наркопреступление в особо крупном размере, в 2017 г. — за мошенничество. А в марте 2024 г. его приговорили к семи годам колонии особого режима за мошенничество, грабеж, кражу в особо крупном размере и принуждение к даче ложных показаний.
За невыплату зарплаты ему назначили год лишения свободы. С учетом наказания по предыдущему приговору осужденному назначили семь лет и три месяца лишения свободы в колонии особого режима.
Последние комментарии
вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...
Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.
Маловато судья оценили такой беспредел...
Строительная 7 это другой конец города. А света не было с 18-00 до 22-30 в другой части города. И то выборочно. Так где же всё-таки была авария?!!!