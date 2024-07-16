Самарца, судимого за наркотики, мошенничество, грабеж и кражу, приговорили к сроку за невыплату зарплаты

В Самаре вынесли приговор неоднократно судимому предпринимателю за невыплату зарплаты. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В 2022 г. директор и учредитель фирмы, занимавшейся рекламой, не платил своему юрисконсульту. Задолженность превысила 200 тыс. рублей.

В отношении бизнесмена возбудили уголовное дело. При этом работник взыскал свои деньги в гражданском порядке.

Обвиняемый был неоднократно судим: в 2011 г. — за наркопреступление в особо крупном размере, в 2017 г. — за мошенничество. А в марте 2024 г. его приговорили к семи годам колонии особого режима за мошенничество, грабеж, кражу в особо крупном размере и принуждение к даче ложных показаний.

За невыплату зарплаты ему назначили год лишения свободы. С учетом наказания по предыдущему приговору осужденному назначили семь лет и три месяца лишения свободы в колонии особого режима.