"Гипровостокнефть" приглашает на Шестую международную конференцию по инжинирингу в нефтегазодобыче

14-15 августа 2024 г. в Самаре состоится Шестая научно-практическая конференция "Комплексный инжиниринг в нефтегазодобыче: опыт, инновации, развитие". Организатор — ведущий в нефтяной отрасли России комплексный институт по проектно-изыскательским работам "Гипровостокнефть" (входит в ГК "Зарубежнефть").
Мероприятие проводится в Самаре с 2016 года и пользуется неизменным интересом у специалистов российских и зарубежных предприятий — лидеров нефтегазовой отрасли, нефтехимии и металлургии. Участие в конференции принимают представители ведущих IT-компаний, члены Правительства Самарской области, представители федеральных структур, производители техники и оборудования, научные деятели.
Из года в год Поволжскую платформу профессионального обмена опытом посещает все большее количество экспертов из разных стран — в прошлом году в Самаре собрались около 250 участников из России, Казахстана, Беларуси, Узбекистана и Вьетнама. Более 70 компаний стали партнерами мероприятия, были заслушаны десятки докладов, и проведена выставка производителей и поставщиков оборудования и материалов.
В рамках мероприятия обеспечивается максимальный доступ к опыту представителей проектно-ориентированных компаний. В дни проведения конференции в 2023 году велась трансляция рабочих заседаний для всех дочерних обществ компании "Зарубежнефть". Материалы докладов, вошедших в программу, по завершении мероприятия были размещены на портале научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU и на сайте АО "Гипровостокнефть". В этом году организаторы также планируют обеспечить широкую информационную доступность.
Научная программа конференции от года к году становится более насыщенной — добавляются новые темы, секции и направления. В этом году среди ключевых тем:
- Генеративные технологии. Искусственный интеллект — NEW
- Современные технологии и методы обустройства месторождений нефти и газа;
- Инновационные подходы в инжиниринге строительства и реконструкции скважин, анализ лучших практик;
- Повышение экономической и экологической эффективности промышленного производства, экологизация и "зеленые технологии", геотерм, декарбонизация;
- Импортонезависимость программного обеспечения, применение современных отечественных технологий автоматизации, возможности сквозной интеграции систем. Опыт и результаты импортозамещения;
- Инновационное оборудование и технологии в условиях импортозамещения;
- Современные методы проектного управления, стоимостной инжиниринг, совершенствование системы нормативного регулирования в промышленности;
- Цифровая трансформация проектного производства, технологии информационного моделирования, цифровые "двойники" и электронные паспорта, цифровое строительство.
Генеральный директор компании "Гипровостокнефть" Федор Тепляков подчеркнул актуальность организации профессионального бизнес-общения: "Сегодня при разнообразии подходов в развитии нашей отрасли только путем таких мероприятий мы сможем систематизировать опыт компаний-партнеров и искать наиболее технологичные и выгодные пути развития".
Подробная информация об участии:
Сизова Ирина, начальник отдела закупок и маркетинга
+79276959549, +7 (846) 276-26-00, доб 4102
Последние комментарии
Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.
Всем наплевать на город - только деньги. Одни жлобы строят трущебы за бешеные деньги, другие залезают в пожизненные долги за право жить человейнмке без удобств. Потом власть удивляется, а что это народ не рожает и сваливает из области.
Ага, 3-8. 15-25 этажей в результате построят.
Получив кредит под поручительство Гарантийного фонда Самарской области в Сбере, компания смогла пополнить оборотные средства и увеличить объемы реализуемой продукции.
Всю зиму этот участок был закрыт и работы не веселись. Только поздней весной началось движение на площадке. Проблемы населения г-жу мэра не интересуют, только деньги. По бумагам целых 9 месяцев работают, а на деле два - вот вам и логика одного миллиарда. Как это Александр Евсеевич этот момент пропустил?