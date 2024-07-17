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Экономика и бизнес

"Гипровостокнефть" приглашает на Шестую международную конференцию по инжинирингу в нефтегазодобыче

САМАРА. 17 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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14-15 августа 2024 г. в Самаре состоится Шестая научно-практическая конференция "Комплексный инжиниринг в нефтегазодобыче: опыт, инновации, развитие". Организатор — ведущий в нефтяной отрасли России комплексный институт по проектно-изыскательским работам "Гипровостокнефть" (входит в ГК "Зарубежнефть").

Фото: предоставлено АО "Гипровостокнефть"

Мероприятие проводится в Самаре с 2016 года и пользуется неизменным интересом у специалистов российских и зарубежных предприятий — лидеров нефтегазовой отрасли, нефтехимии и металлургии. Участие в конференции принимают представители ведущих IT-компаний, члены Правительства Самарской области, представители федеральных структур, производители техники и оборудования, научные деятели.

Из года в год Поволжскую платформу профессионального обмена опытом посещает все большее количество экспертов из разных стран — в прошлом году в Самаре собрались около 250 участников из России, Казахстана, Беларуси, Узбекистана и Вьетнама. Более 70 компаний стали партнерами мероприятия, были заслушаны десятки докладов, и проведена выставка производителей и поставщиков оборудования и материалов.

В рамках мероприятия обеспечивается максимальный доступ к опыту представителей проектно-ориентированных компаний. В дни проведения конференции в 2023 году велась трансляция рабочих заседаний для всех дочерних обществ компании "Зарубежнефть". Материалы докладов, вошедших в программу, по завершении мероприятия были размещены на портале научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU и на сайте АО "Гипровостокнефть". В этом году организаторы также планируют обеспечить широкую информационную доступность.

Научная программа конференции от года к году становится более насыщенной — добавляются новые темы, секции и направления. В этом году среди ключевых тем:

  • Генеративные технологии. Искусственный интеллект — NEW
  • Современные технологии и методы обустройства месторождений нефти и газа;
  • Инновационные подходы в инжиниринге строительства и реконструкции скважин, анализ лучших практик;
  • Повышение экономической и экологической эффективности промышленного производства, экологизация и "зеленые технологии", геотерм, декарбонизация;
  • Импортонезависимость программного обеспечения, применение современных отечественных технологий автоматизации, возможности сквозной интеграции систем. Опыт и результаты импортозамещения;
  • Инновационное оборудование и технологии в условиях импортозамещения;
  • Современные методы проектного управления, стоимостной инжиниринг, совершенствование системы нормативного регулирования в промышленности;
  • Цифровая трансформация проектного производства, технологии информационного моделирования, цифровые "двойники" и электронные паспорта, цифровое строительство.

Генеральный директор компании "Гипровостокнефть" Федор Тепляков подчеркнул актуальность организации профессионального бизнес-общения: "Сегодня при разнообразии подходов в развитии нашей отрасли только путем таких мероприятий мы сможем систематизировать опыт компаний-партнеров и искать наиболее технологичные и выгодные пути развития".

Подробная информация об участии:

gipvn.ru/conference/

Conf@gipvn.ru

Сизова Ирина, начальник отдела закупок и маркетинга

+79276959549, +7 (846) 276-26-00, доб 4102

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