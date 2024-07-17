Большой семье — большая помощь: В Самарской области многодетные семьи получают комплексные меры государственной поддержки

В Самарской области проживает около 30 тысяч многодетных семей. В Большеглушицком районе — порядка 300 многодетных семей. Одна из них — семья Анастасии и Сергея Лутковских. Родители признаются, что растить шестерых детей помогает поддержка государства. Всего сейчас в регионе действуют 38 мер социальной поддержки, в том числе и в рамках национального проекта "Демография".

Супруги Лутковские переехали из Самары в село Александровка после рождения второго сына. На средства маткапитала был куплен дом, после рождения третьего получили региональный семейный капитал в размере 100 тысяч рублей. Сейчас в дружной семье растут пять сыновей и дочка. Являясь многодетной, семья ежемесячно получает социальное пособие на каждого ребенка и единое пособие. Кроме того, перечисляется ежемесячная компенсации за жилищно-коммунальные услуги, за оплату детского садика, питание для школьников.

Недавно супруги оформили социальный контракт на "Ведение личного подсобного хозяйства". Лутковским выплатили 180 тысяч рублей, на которые были приобретены молочные коровы и годовой запас корма для них. Еще в домашнем хозяйстве есть куры, ухаживать за которыми с удовольствием помогают дети. В планах у фермеров — увеличение численного поголовья крупного рогатого скота.

Совсем скоро мама Анастасия будет оформлять еще одну льготу. С 1 августа центры соцзащиты начнут принимать заявления от многодетных родителей на выплату для покупки школьной одежды на каждого ребенка-школьника. Эти средства можно будет потратить на приобретение школьной и спортивной формы.

В Год семьи, объявленный президентом страны, семье помогут с приобретением жилья. Дом в Александровке для большой многодетной семьи стал тесен. Сейчас Лутковские ждут получения сертификата на приобретение нового жилья в рамках региональной программы поддержки многодетных семей с шестью и более детьми. Новый большой дом семья планирует подыскать в ставшем родным Большеглушицком районе, чтобы в сельской местности заниматься подсобным хозяйством.

"Мы с самого начала мечтали о большой семье. Хотелось и сыновей, и дочку. Теперь у нас почти как в известном мультике — пятерка сыночков и лапочка-дочка. Дети — это наша мотивация, ради них мы продолжаем жить, стремиться к лучшему, делать и идти дальше. С утра я с детьми, потом бегу на хозяйство, опять-таки с детьми, они мне помогают, все время вместе. Я вижу смысл своей жизни именно в детях, и очень здорово, что государство во всем нам помогает", — признается Анастасия Лутковская.

"В нашем районе заключено около 50 соцконтрактов. Из них 65% — это семьи с детьми, половина из которых — это многодетные семьи. По всем вопросам, связанным с оформлением соцконтракта, обращаются к нам в управление социальной защиты населения, мы всем помогаем, подсказываем", — рассказывает инспектор управления социальной защиты по м. р. Большеглушицкий "Главное управление социальной защиты населения Южного округа" Татьяна Вандышева.