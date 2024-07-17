Большой семье — большая помощь: В Самарской области многодетные семьи получают комплексные меры государственной поддержки

В Самарской области проживает около 30 тысяч многодетных семей. В Большеглушицком районе — порядка 300 многодетных семей. Одна из них — семья Анастасии и Сергея Лутковских. Родители признаются, что растить шестерых детей помогает поддержка государства. Всего сейчас в регионе действуют 38 мер социальной поддержки, в том числе и в рамках национального проекта "Демография".
Супруги Лутковские переехали из Самары в село Александровка после рождения второго сына. На средства маткапитала был куплен дом, после рождения третьего получили региональный семейный капитал в размере 100 тысяч рублей. Сейчас в дружной семье растут пять сыновей и дочка. Являясь многодетной, семья ежемесячно получает социальное пособие на каждого ребенка и единое пособие. Кроме того, перечисляется ежемесячная компенсации за жилищно-коммунальные услуги, за оплату детского садика, питание для школьников.
Недавно супруги оформили социальный контракт на "Ведение личного подсобного хозяйства". Лутковским выплатили 180 тысяч рублей, на которые были приобретены молочные коровы и годовой запас корма для них. Еще в домашнем хозяйстве есть куры, ухаживать за которыми с удовольствием помогают дети. В планах у фермеров — увеличение численного поголовья крупного рогатого скота.
Совсем скоро мама Анастасия будет оформлять еще одну льготу. С 1 августа центры соцзащиты начнут принимать заявления от многодетных родителей на выплату для покупки школьной одежды на каждого ребенка-школьника. Эти средства можно будет потратить на приобретение школьной и спортивной формы.
В Год семьи, объявленный президентом страны, семье помогут с приобретением жилья. Дом в Александровке для большой многодетной семьи стал тесен. Сейчас Лутковские ждут получения сертификата на приобретение нового жилья в рамках региональной программы поддержки многодетных семей с шестью и более детьми. Новый большой дом семья планирует подыскать в ставшем родным Большеглушицком районе, чтобы в сельской местности заниматься подсобным хозяйством.
"Мы с самого начала мечтали о большой семье. Хотелось и сыновей, и дочку. Теперь у нас почти как в известном мультике — пятерка сыночков и лапочка-дочка. Дети — это наша мотивация, ради них мы продолжаем жить, стремиться к лучшему, делать и идти дальше. С утра я с детьми, потом бегу на хозяйство, опять-таки с детьми, они мне помогают, все время вместе. Я вижу смысл своей жизни именно в детях, и очень здорово, что государство во всем нам помогает", — признается Анастасия Лутковская.
"В нашем районе заключено около 50 соцконтрактов. Из них 65% — это семьи с детьми, половина из которых — это многодетные семьи. По всем вопросам, связанным с оформлением соцконтракта, обращаются к нам в управление социальной защиты населения, мы всем помогаем, подсказываем", — рассказывает инспектор управления социальной защиты по м. р. Большеглушицкий "Главное управление социальной защиты населения Южного округа" Татьяна Вандышева.
Последние комментарии
Прекрасные предложения министра! Очень будем надеяться, что примут законы по всем предложенным мерам поддержки матерей!
Этих горе работников которые издеваются над военнослужащим, привлечь, к уголовной ответственности. А затем отправить на СВО. Чтобы прочувствовали через свои шкуры почем понюшка пороха.
Вот где должна себя проявить власть , за жизнь детей бороться а не лапшу с обещаниями вешать !
С таких поступков надо брать пример! Надеюсь другие организации начнут действовать так же.
Доброе время суток!Скажите пожалуйста, А моим детям полагается выплата пособие к Пасхи ?,(у меня трое детей мы малоимущая семья,полноценная семья и пособия детских получаю 380 р