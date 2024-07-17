15 похитителей нефти осудили в Самарской области

Кинельский районный суд Самарской области рассмотрел уголовное дело 15 человек 28-65 лет, обвиняемых в повреждении нефтепровода и кражи нефти из него. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В августе 2020 г. злоумышленники сделали врезку на 239 км магистрального нефтепровода Альметьевск — Куйбышев 1 в Кинельском районе. А с декабря 2020 г. по декабрь 2021 г. они похитили более 366 тонн нефти на 7,4 млн рублей.

На суде фигуранты дела признали вину частично. Они не согласились с тем, что действовали организованной группой.

В результате трое организаторов получили от года и трех месяцев до двух лет колонии общего режима со штрафом 200 тыс. рублей. Девять человек приговорили к исправительным работам на срок от года и восьми месяцев до двух лет, еще троим назначили штрафы от 500 до 600 тыс. рублей.