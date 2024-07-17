Тольяттинец попытался выращивать коноплю и отправился в колонию строгого режима

В Тольятти суд вынес приговор за незаконное культивирование конопли. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Местный житель вырастил в своей квартире более 5 кг конопли.

В суде он полностью признал вину и получил пять лет лишения свободы в колонии строгого режима.