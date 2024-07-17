Тольяттинец попытался выращивать коноплю и отправился в колонию строгого режима

В Тольятти суд вынес приговор за незаконное культивирование конопли. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
Местный житель вырастил в своей квартире более 5 кг конопли.
В суде он полностью признал вину и получил пять лет лишения свободы в колонии строгого режима.
Последние комментарии
вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...
Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.
Маловато судья оценили такой беспредел...
Строительная 7 это другой конец города. А света не было с 18-00 до 22-30 в другой части города. И то выборочно. Так где же всё-таки была авария?!!!