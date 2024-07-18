Самарец пытался сбыть наркотики около здания суда

Куйбышевский районный суд Самары вынес приговор 37-летнему мужчине, признанному виновным в покушении на сбыт наркотиков. Об этом сообщает региональная прокуратура.
В декабре 2023 г. он попытался сбыть мефедрон и гашиш около здания Куйбышевского районного суда и попался полицейским.
Неудавшегося сбытчика приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима.
Последние комментарии
вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...
Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.
Маловато судья оценили такой беспредел...
Строительная 7 это другой конец города. А света не было с 18-00 до 22-30 в другой части города. И то выборочно. Так где же всё-таки была авария?!!!