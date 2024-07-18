Самарец пытался сбыть наркотики около здания суда

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Куйбышевский районный суд Самары вынес приговор 37-летнему мужчине, признанному виновным в покушении на сбыт наркотиков. Об этом сообщает региональная прокуратура.