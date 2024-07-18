Александр Хинштейн: 2026 г. — реальный срок открытия самарского планетария

Депутат Госдумы Александр Хинштейн рассказал о сдвинувшихся сроках строительства планетария.

Напомним, строительство планетария на территории музейного комплекса "Самара Космическая" началось в 2023 году. А закончить работы, по условиям контракта, должны 30 ноября 2024 года.

"2026 год — реальный срок, когда может быть открыт самарский планетарий с учетом поставки и монтажа необходимого оборудования. В этом я с сожалением убедился, выехав накануне на стройплощадку вместе с главой Самары, коллегами из всех заинтересованных ведомств и подрядчиками", — констатирует Александр Хинштейн.

По словам депутата, выяснилось, что изначально представленная администрацией Самары проектно-сметная документация была "несовершенна" и теперь нуждается в доработке. Помимо этого, проектирование и расчеты выполняли в 2021 г., а сейчас необходимое для планетария оборудование сильно подорожало.

"Ждем заключения госэкспертизы до августа, чтобы подать заявку на выделение дополнительных средств из федерального бюджета. Об этом мы договорились с замминистра культуры РФ Владимиром Осинцевым, когда выезжали на стройплощадку во время его визита в Самару в марте", — уточняет депутат.

На данный момент на объекте полностью выполнены подготовительные и демонтажные работы, работы по устройству форшахты и котлована, переустройство ливневой канализации, крепление котлована металлоконструкциями. Подрядчик заключил контракты на присоединение к водным, тепловым, электрическим сетям и ливневой канализации