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Александр Хинштейн: 2026 г. — реальный срок открытия самарского планетария

САМАРА. 18 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Депутат Госдумы Александр Хинштейн рассказал о сдвинувшихся сроках строительства планетария.

Фото: Александр Хинштейн

Напомним, строительство планетария на территории музейного комплекса "Самара Космическая" началось в 2023 году. А закончить работы, по условиям контракта, должны 30 ноября 2024 года.

"2026 год — реальный срок, когда может быть открыт самарский планетарий с учетом поставки и монтажа необходимого оборудования. В этом я с сожалением убедился, выехав накануне на стройплощадку вместе с главой Самары, коллегами из всех заинтересованных ведомств и подрядчиками", — констатирует Александр Хинштейн.

По словам депутата, выяснилось, что изначально представленная администрацией Самары проектно-сметная документация была "несовершенна" и теперь нуждается в доработке. Помимо этого, проектирование и расчеты выполняли в 2021 г., а сейчас необходимое для планетария оборудование сильно подорожало.

"Ждем заключения госэкспертизы до августа, чтобы подать заявку на выделение дополнительных средств из федерального бюджета. Об этом мы договорились с замминистра культуры РФ Владимиром Осинцевым, когда выезжали на стройплощадку во время его визита в Самару в марте", — уточняет депутат.

На данный момент на объекте полностью выполнены подготовительные и демонтажные работы, работы по устройству форшахты и котлована, переустройство ливневой канализации, крепление котлована металлоконструкциями. Подрядчик заключил контракты на присоединение к водным, тепловым, электрическим сетям и ливневой канализации

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