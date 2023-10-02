На разработку концепции музейной сценографии нового корпуса "Самары космической" выделили 13 млн рублей

Самарский департамент культуры и молодежной политики определился с подрядчиком, который разработает концепцию музейной сценографии нового корпуса музейно-выставочного центра "Самара космическая" с планетарием (пр. Ленина, 21).
На торги заявился всего один участник — ООО "Бюро музейной сценографии "Метаформа", предложивший выполнить услуги по максимальной цене контракта. Она составила 13,85 млн рублей. Заявку признали соответствующей требованиям.
В ближайшее время подрядчик должен будет разработать внутренний облик нового корпуса музея "Самара Космическая", его пространственную, планировочную и функциональную организацию, зафиксированную в виде схем или макетов.
Цель разработки концепции — "через применение современных подходов предоставить возможность погружения и интеллектуального осмысления значимых этапов развития знаний о космосе, научных фактов, достижений и ориентиров будущего развития отечественной космонавтики для широкой аудитории посетителей", отмечается в описании объекта закупки.
Также сообщается, что разработанная концепция станет единым документом, призванным создать цельное представление как об идеологии проекта, так и обо всех архитектурно-художественных решениях, инсталляциях, мультимедийном и аудиовизуальном контенте экспозиции.
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