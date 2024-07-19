Самарец отправится в колонию-поселение за организацию незаконной миграции

В Самаре суд вынес приговор местному жителю, которого обвиняли в фиктивной регистрации иностранцев и организация незаконного пребывания мигрантов. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В 2022 г. мужчина фиктивно зарегистрировал в своей квартире более 120 человек. А в 2023 г. он за деньги заключал фиктивные гражданские правовые договоры с более чем 350 иностранцами. Таким образом они незаконно получили возможность находиться на территории РФ более 90 суток.

Самарец полностью признал вину. Ему назначили два года лишения свободы в колонии-поселении и штраф 250 тыс. рублей.