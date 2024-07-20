Житель Самарской области угнал машину, но не помнит зачем

В Сызранском районе сельский житель стал фигурантом уголовного дела об угоне. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

33-летняя владелица Lada Kalina оставила автомобиль с ключами в замке зажигания около магазина, где работает. Кто-то ее автомобиль угнал и попал на нем в ДТП. Женщина нашла свою Lada недалеко от места парковки, врезавшейся в забор.

Полицейские выяснили, что к преступлению может быть причастен 35-летний ранее судимый житель с. Шигоны. Мужчина признал вину, но не смог объяснить, зачем угнал автомобиль.