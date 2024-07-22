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Суды Происшествия

Житель Самары взыскал с чиновников ущерб за испорченную псами машину

САМАРА. 22 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Суд Ленинского района Самары вынес решение по иску местного жителя о компенсации ущерба за порчу автомобиля. Мужчина рассказал в суде, что серьезный ущерб нанесли безнадзорные собаки.

Все случилось ночью 5 февраля 2024 года. Как рассказал мужчина, стая бродячих собак повредила его автомобиль Skoda Octavia. Ущерб, согласно оценке специалиста, составил больше 325 тыс. рублей. Мужчина указал в иске, что считает: вред его имуществу причинен из-за бездействия чиновников.

"Представитель ответчика администрации Самары и третьего лица департамента городского хозяйства и экологии администрации Самары в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом, согласно отзыва просил рассмотреть дело в его отсутствие, указав, что отлов собак без владельцев на территории Самары осуществляет ООО "Добрые люди" в соответствии с муниципальным контрактом, заключенным с департаментом городского хозяйства и экологии администрации Самары", — сообщается в решении суда.

Суд отметил, что в силу ст. 230 ГК РФ на органы местного самоуправления возлагается обязанность принимать меры к розыску собственников безнадзорных животных. Если собственника не нашли, то, в соответствии со ст. 231 ГК РФ,  лицо, у которого животные находились на содержании и в пользовании, приобретает право собственности на них. А при отказе этого лица от приобретения в собственность содержавшихся у него животных они поступают в муниципальную собственность.

Дальше суд установил, что Skoda истца повредили безнадзорные собаки. Это подтверждалось видео с камер, а также административным материалом.

"Учитывая, что администрация Самары не предприняла все необходимые мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих на территории городского округа Самара, в результате чего был причинен вред имуществу, суд считает, что с администрации Самары в пользу истца подлежит взысканию ущерб в размере 325 553 рублей", — решили служители Фемиды.

Кроме того, взыскали и расходы на оплату экспертно-оценочных услуг — 25 тыс. руб. и расходы на оплату услуг представителя — 30 тыс. рублей.

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