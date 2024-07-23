Двух экс-руководителей "Тольяттиазота" заочно осудили за мошенничество и злоупотребления

В Тольятти суд вынес заочный приговор двум бывшим руководителям АО "Тольяттиазот", которых признали виновными в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

С 2018 по 2021 г. они продавали продукцию завода заниженной стоимости аффилированным организациям, которые перепродавали ее на рынке химического сырья клиентам "ТОАЗа" уже по рыночной стоимости. Похищенная таким образом разница составила 498 млн рублей.

Также с 2016 по 2018 г. один из осужденных заключил с банком экономически невыгодный и необоснованный кредитный договор для ТОАЗа, а также договоры гарантийного депозита к нему. В результате заводу был причинен ущерб не менее 101 млн рублей. Помимо этого, топ-менеджер заключил соглашение об изменении условий размещения денег ПАО на депозитных счетах банка. Из-за этого ТОАЗ не получил доход 274 млн рублей.

Обвиняемые скрылись от следствия и были объявлены в международный розыск. Для возмещения нанесенного материального ущерба арестовано их имущество на 250 млн рублей.

По данным прокуратуры Самарской области, в итоге суд заочно приговорил обвиняемых к девяти и 11 годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу 900 тыс. рублей.

Напомним, это уже второй приговор, вынесенный заочно экс-руководителям завода. Ранее Комсомольский райсуд Тольятти вынес приговор бывшему топ-менеджеру "Тольяттиазота" и трем руководителям партнерских предприятий.

С 2013 по 2019 гг. гендиректор вместе с руководителями трех организаций-партнеров заключили фиктивные договоры на строительство объектов и оказание консультационных услуг для завода. Авансовые платежи провели, но работы фактически не выполнили. А в 2016-2017 гг. были заключены сделки купли-продажи участков, необходимости в приобретении которых у завода не было, при этом их стоимость была значительно завышена. Общая сумма ущерба превысила 700 млн рублей.