В Самарской области задержали группу нефтеврезчиков

Предполагаемых похитителей топлива правоохранители заметили в 1 км от пос. Юбилейный Волжского района Самарской области. Силовики увидели врезку на 492,9 км магистрального нефтепродуктопровода "Уфа Западное направление" АО "Транснефть — Урал".

На момент приезда правоохранителей в 250 м от врезки стояла машина УАЗ "Буханка". Рядом с автомобилем была яма, а в яме — три человека: Данила С., Иван И. и Иван Т. Правоохранители заметили, что они работали с установкой горизонтально-наклонного бурения.

Всех троих задержали на 48 часов и отправили в изолятор временного содержания. Позже подозреваемых отпустили под подписку о невыезде.

Сотрудники отдела МВД России по Волжскому району возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "б" ч. 3 ст. 158 УК РФ ("Покушение на кражу"). Предполагается, что ситуация была опасна не только экономическим ущербом, но и риском возникновения ЧС. Сейчас ведется расследование.