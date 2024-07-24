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В Самарской области задержали группу нефтеврезчиков

САМАРА. 24 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Предполагаемых похитителей топлива правоохранители заметили в 1 км от пос. Юбилейный Волжского района Самарской области. Силовики увидели врезку на 492,9 км магистрального нефтепродуктопровода "Уфа Западное направление" АО "Транснефть — Урал".

На момент приезда правоохранителей в 250 м от врезки стояла машина УАЗ "Буханка". Рядом с автомобилем была яма, а в яме — три человека: Данила С., Иван И. и Иван Т. Правоохранители заметили, что они работали с установкой горизонтально-наклонного бурения.

Всех троих задержали на 48 часов и отправили в изолятор временного содержания. Позже подозреваемых отпустили под подписку о невыезде.

Сотрудники отдела МВД России по Волжскому району возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "б" ч. 3 ст. 158 УК РФ ("Покушение на кражу"). Предполагается, что ситуация была опасна не только экономическим ущербом, но и риском возникновения ЧС. Сейчас ведется расследование.

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