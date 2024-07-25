Готовность объектов нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в Самарской области превысила 50%

В Самарской области дорожные работы в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" ведутся опережающими темпами. На 25 июля 2024 г. общая готовность работ по устройству верхнего слоя асфальтобетонного покрытия составляет 54%. С начала дорожного сезона уложено 1,26 млн из 2,3 млн квадратных метров асфальта, запланированных к укладке в 2024 году.
Нацпроектом охвачены объекты регионального значения, а также дорожная сеть Самары и Тольятти. Всего в текущем году проведут ремонт и капитальный ремонт более 160 км дорог областного и местного значения, в том числе 43 км в Самаре и 13,76 км в Тольятти.
Все объекты нацпроекта законтрактованы перед началом дорожного сезона, а большая часть - еще в конце 2023 года. Это позволило подрядным организациям заранее спланировать выполнение различных видов работ, заготовить строительные материалы и приступить к дорожным работам уже с 1 апреля.
В Самаре завершены работы по устройству верхнего слоя на 17 участках автомобильных дорог, в том числе на улицах Куйбышева, Кирова, Южном проезде и Зубчаниновском шоссе. В Тольятти в ближайшее время завершат ремонт одной из самых востребованных улиц города - Лесопаркового шоссе, а также ул. Комзина.
На региональной сети дорог завершен капитальный ремонт участка дороги Киндяково - Висловка - Дубровка протяженностью 2,3 км, расположенного в Красноярском районе. Также в высокой степени готовности участки автомобильных дорог Кинель - Богатое - Борское в Богатовском и Кинельском районах и Сергиевск - Челно-Вершины - Кошки - Островка - Новое Фейзуллово - Мамыково - граница района в Кошкинском районе.
Все работы на всех объектах нацпроекта, кроме переходящих на следующий год, должны быть завершены до 1 ноября 2024 года. Благодаря дорожному ремонту уровень нормативного состояния региональной сети автомобильных дорог к концу 2024 г. должен увеличиться до 48,83%, а дорожной сети Самарско-Тольяттинской агломерации - до 85%.
Последние комментарии
Всю зиму этот участок был закрыт и работы не веселись. Только поздней весной началось движение на площадке. Проблемы населения г-жу мэра не интересуют, только деньги. По бумагам целых 9 месяцев работают, а на деле два - вот вам и логика одного миллиарда. Как это Александр Евсеевич этот момент пропустил?
Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...