Тольяттинец украл машину у помогшей ему женщины и пытался скрыться от полицейских

В Тольятти задержали 30-летнего местного жителя по подозрению в краже автомобиля. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

По версии следствия, неоднократно судимый тольяттинец шел по улице, заметил, что у него разрядился телефон, и решил попросить помощи в ближайшем ателье. Там сотрудница согласилась поставить мобильник на зарядку, а сама пошла заниматься работой. В это время мужчина заметил ключи от автомобиля, забрал их, а потом поблагодарил женщину за услугу и ушел. На парковке он разыскал ее Renault Sandero Stepway и уехал кататься.

Заметив пропажу, потерпевшая обратилась в полицию, машину объявили в розыск. Вскоре экипаж ДПС нашел Renault в Автозаводском районе. Водитель не остановился, началась погоня. На пересечении улиц 40 лет Победы и Свердлова злоумышленник не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с другой машиной. После этого тольяттинца смогли задержать.

В отношении него возбудили уголовное дело, а также составили административный протокол за вождение в состоянии опьянения.