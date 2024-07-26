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Преступления Происшествия

Тольяттинец украл машину у помогшей ему женщины и пытался скрыться от полицейских

ТОЛЬЯТТИ. 26 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти задержали 30-летнего местного жителя по подозрению в краже автомобиля. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По версии следствия, неоднократно судимый тольяттинец шел по улице, заметил, что у него разрядился телефон, и решил попросить помощи в ближайшем ателье. Там сотрудница согласилась поставить мобильник на зарядку, а сама пошла заниматься работой. В это время мужчина заметил ключи от автомобиля, забрал их, а потом поблагодарил женщину за услугу и ушел. На парковке он разыскал ее Renault Sandero Stepway и уехал кататься.

Заметив пропажу, потерпевшая обратилась в полицию, машину объявили в розыск. Вскоре экипаж ДПС нашел Renault в Автозаводском районе. Водитель не остановился, началась погоня. На пересечении улиц 40 лет Победы и Свердлова злоумышленник не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с другой машиной. После этого тольяттинца смогли задержать.

В отношении него возбудили уголовное дело, а также составили административный протокол за вождение в состоянии опьянения.

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