Сбер запускает серию подкастов о людях с инвалидностью

Особенный банк — специальное подразделение Сбера, которое адаптирует сервисы для людей с инвалидностью, — отмечает восьмой день рождения. К этому событию была записана серия подкастов, где главными героями стали люди с инвалидностью и те, кто им помогают.

Герои подкастов рассказывают о своей жизни из первых уст: о том, как решают повседневные задачи, с какими сложностями регулярно сталкиваются. Эксперты в вопросах создания доступной среды — представители Сбера и НКО — обсуждают, как современные сервисы и технологии могут им с этим помочь.

Тематика выпусков разнообразная: лайфстайл, социальная адаптация детей с инвалидностью, профессиональная реализация, жизнь с близкими, которые нуждаются в заботе, финансовая безопасность и защита от мошенников.

Артём Алёшкин, старший вице-президент, руководитель блока "Развитие клиентского опыта B2C" Сбербанка:

"Наша главная задача — сделать Сбер удобным для каждого и особенно для людей с инвалидностью. Сегодня в банке около 8 млн таких клиентов, а всего в России — 11 млн. Но важно не только делать, но и рассказывать про наши инклюзивные проекты, чтобы о них знали и могли ими пользоваться те, для кого они созданы. В прошлом году мы запускали серию роликов ʺСбер — свой для каждогоʺ. Они получили высокую оценку от экспертов премии ʺЛучшие социальные проекты Россииʺ, их признали лучшими в номинации ʺСоциальный маркетингʺ.

Мы уже 8 лет работаем с этим сегментом, и каждый день узнаём что-то новое.

Всего получилось пять насыщенных и интересных выпусков. В первом выпуске мы встретимся с незрячим юристом, владелицей собаки-проводника и аналитиком, который использует электроколяску. Поговорим с ними о том, что им нужно для комфортной жизни, и о том, как Сбер может им в этом помочь, чтобы они оставались финансово независимыми и самостоятельно управляли своими деньгами. На наш взгляд, получился очень интересный и полезный проект", — рассказал старший вице-президент, руководитель блока "Развитие клиентского опыта B2C" Сбербанка Артем Алешкин.