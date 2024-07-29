В Самарской области вскрыли предполагаемое хищение из нефтепровода "Куйбышев-Лисичанск"

В 63 регионе вскрыли предполагаемое хищение нефти. Оперативная разработка началась еще в конце 2023 года. Тогда силовики на площадке строительства ветроэлектрической установки (она находится в 1,4 км от 89 км "Куйбышев — Лисичанск" АО "Транснефть — Приволга") задержали автоцистерну. По информации правоохранителей, в КамАЗе с номером Т856СХ163 была похищенная нефть. Силовики установили, кому принадлежала машина. В отделе МВД по Красноармейскому району возбудили уголовное дело о покушении на кражу.

Чуть позже в Самаре на пересечении улиц Потапова и Кольцевая задержали "Хонду" с номером К286СХ763. Там находился водитель и двое членов семьи Черезовых. В салоне также обнаружили больше 1,5 млн руб., банковские карты и товарно-транспортную накладную ООО "ТНС-Развитие" на перевозку сырой нефти. Троице из "Хонды" избрали меру пресечения — два ареста и домашний арест. Оперативное сопровождение оказывают сотрудники УФСБ по Самарской области и ГУ МВД по Самарской области. Сейчас идет расследование. По его окончанию материалы должны направить в суд.