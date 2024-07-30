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ЖКХ и благоустройство Общество

В Самаре готовность жилых домов к отопительному сезону будут проверять по-новому

САМАРА. 30 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре начнут действовать дополнительные правила проверки домов жилищного фонда на готовность к отопительному сезону. В 2024 г. специалистам предстоит осмотреть тепловые контуры как минимум в 50% таких объектов. Данный вопрос обсуждался в понедельник, 29 июля, в мэрии на еженедельном рабочем совещании под руководством главы города.

"Мы подготовили специальный чек-лист для такого осмотра тепловых контуров МКД. В ближайшее время критерии, по которым будут оценивать коммуникации, будут направлены главе города. Ответственные за эту работу лица могут быть назначены не только из числа специалистов ГЖИ, но и из контрольно-надзорных подразделений, которые имеются в каждом районе города", — отметила врио руководителя Государственной жилищной инспекции Самарской области Виктория Каткова.

Елена Лапушкина поручила главам районов назначить ответственных за осмотр тепловых контуров домов.

"В ближайшее время, после проведения общегородского и районных штабов по подготовке к отопсезону, такие люди должны быть закреплены за объектами жилищного фонда, снабжены специальными чек-листами и всей информацией. Что касается социальной сферы — продолжаем готовить инфраструктуру. Школы, детские сады, объекты культуры, спорта, здравоохранения — на особом контроле", — подчеркнула мэр.

Помимо этого, перед началом отопительного периода управляющими и обслуживающими организациями, как правило, выполняется спектр работ, чтобы не допустить срыва процесса подключения. К таким мероприятиям относятся ремонт внутридомовых систем отопления, промывка и опрессовка тепловых систем, подготовка элеваторных узлов управления, восстановление теплоизоляции трубопроводов, а также при необходимости — ремонт кровли, межпанельных швов и др. Паспорта готовности МКД размещаются в системе "ГИС ЖКХ".

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