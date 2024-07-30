"Крылья Советов" обновили совет директоров

В обновленный состав совета директоров футбольного клуба "Крылья Советов" включили председателя правления АО "КБ "Солидарность" Вячеслава Арбузова, врио министра спорта Самарской области Лидию Рогожинскую и директора ГАУ "Центр спортивной подготовки спортивных сборных команд Самарской области" Сергея Макарова. Данные раскрыты на сайте клуба.

Такое решение было принято на собрании акционеров, которое прошло 19 июля. Места в совете директоров распределяются пропорционально долям пакета акций клуба: семь представляют правительство Самарской области (74%) и двое - миноритарного акционера, адвоката Андрея Пашкова (26%).

Из прежнего состава совета директоров от правительства региона в нем остались научный руководитель Института экономики и управления Самарского университета им. Королева Габибулла Хасаев (председатель совета директоров), ветеран ПФК "Крылья Советов" Валерьян Панфилов, первый вице-президент АО "КБ "Солидарность" Максим Сойфер, председатель областной федерации футбола Максим Симонов. Покинули орган два теперь уже бывших чиновника - экс министр управления финансами Андрей Прямилов и экс-заместитель руководителя департамента внутренней политики Александр Черненко.

Пашкова как и ранее в совете директоров представляют он сам и вице-спикер Самарской губернской думы Александр Милеев.