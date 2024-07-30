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Футбол Спорт

"Крылья Советов" обновили совет директоров

САМАРА. 30 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В обновленный состав совета директоров футбольного клуба "Крылья Советов" включили председателя правления АО "КБ "Солидарность" Вячеслава Арбузова, врио министра спорта Самарской области Лидию Рогожинскую и директора ГАУ "Центр спортивной подготовки спортивных сборных команд Самарской области" Сергея Макарова. Данные раскрыты на сайте клуба.

Такое решение было принято на собрании акционеров, которое прошло 19 июля. Места в совете директоров распределяются пропорционально долям пакета акций клуба: семь представляют правительство Самарской области (74%) и двое - миноритарного акционера, адвоката Андрея Пашкова (26%).

Из прежнего состава совета директоров от правительства региона в нем остались научный руководитель Института экономики и управления Самарского университета им. Королева Габибулла Хасаев (председатель совета директоров), ветеран ПФК "Крылья Советов" Валерьян Панфилов, первый вице-президент АО "КБ "Солидарность" Максим Сойфер, председатель областной федерации футбола Максим Симонов. Покинули орган два теперь уже бывших чиновника - экс министр управления финансами Андрей Прямилов и экс-заместитель руководителя департамента внутренней политики Александр Черненко.

Пашкова как и ранее в совете директоров представляют он сам и вице-спикер Самарской губернской думы Александр Милеев.

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Последние комментарии

Анатолий Илларионов 17 июня 2024 08:10 "Акрон" и "Крылья Советов" будут играть на одном стадионе

Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:55 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

Поддерживаю и болею!

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:54 "Крылья Советов" проиграли сербской "Будучности" - 2:3

Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:51 "Крылья Советов" обыграли "Пролетер"

Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

Игорь Митин 08 сентября 2018 10:46 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

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