ФСБ вскрыла в Самарской области хищение нефтепровода

В следственном отделе МВД по Кинель-Черкасскому району возбудили уголовное дело по факту покушения на кражу. По данным силовиков, неустановленные пока лица пытались похитить часть нефтяной трубы в районе.

Все началось 21 марта 2024 года. Тогда оперативники узнали о готовящемся хищении. В 500 метрах от села Марково Кинель-Черкасского района некие люди демонтировали и извлекли из земли участок бездействующего напорного нефтепровода "СУ-21 — УКПН-1" АО "Самаранефтегаз" протяженностью 295 метров. Кроме того, были следы подготовки к последующему хищению 110 метров трубы.

На месте силовики обнаружили машины LADA Granta, Toyota Camry, Toyota RAV4, а также гусеничную технику автотралл "КамАЗ", экскаватор и бульдозер. Согласно проведенной оценке, стоимость участка нефтепровода, который пытались похитить, диаметром 273*8 и весом больше 16 тонн, составляет более 1 млн рублей. Сейчас похитителей части нефтепровода ищут.

Интересно, что это уже не первое вскрытое силовиками в Самарской области преступление, которое связано с нефтью, за последнее время. Так, недавно УФСБ зафиксировало предполагаемое хищение нефти на трубопроводе "Куйбышев — Лисичанск". Тогда по подозрению в причастности задержали членов семьи Черезовых и их товарищей.

Еще одну врезку обнаружили на нефтепроводе "Уфа — Западное направление". Рядом в яме сидели и предполагаемые похитители "черного золота".

Как отмечают эксперты, такого рода преступления опасны не только экономическим ущербом, но и риском техногенной катастрофы. Поскольку при разгерметизации нефтепровода может произойти ЧС.