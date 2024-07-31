"Крылья Советов" могут подписать Ивана Олейникова из "Ахмата"

Полузащитник "Ахмата" Иван Олейников переходит в "Крылья Советов", сообщает в своем Telegram-канале инсайдер Иван Карпов.
По его информации, 25-летний футболист подпишет с самарцами контракт на три года, а сумма трансфера составит 1 млн евро.
Олейников - воспитанник академии московского ЦСКА. С 2022 г. выступает за "Ахмат", за который провел 52 матча и забил три гола.
Последние комментарии
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!