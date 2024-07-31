"Крылья Советов" могут подписать Ивана Олейникова из "Ахмата"

Полузащитник "Ахмата" Иван Олейников переходит в "Крылья Советов", сообщает в своем Telegram-канале инсайдер Иван Карпов.

По его информации, 25-летний футболист подпишет с самарцами контракт на три года, а сумма трансфера составит 1 млн евро.

Олейников - воспитанник академии московского ЦСКА. С 2022 г. выступает за "Ахмат", за который провел 52 матча и забил три гола.