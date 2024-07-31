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Суды Происшествия

В Самарской области вынесли приговор из-за падения балки на человека

САМАРА. 31 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский областной суд рассмотрел жалобу адвоката на приговор по делу о ЧП на стройке. Ранее дело о нарушении правил безопасности при проведении строительных работ рассматривал Ставропольский районный суд.

Как следует из материалов суда, прораб по фамилии Баннов участвовал в установке на гидравлические домкраты распределительной балки. Действуя легкомысленно, по окончании работ он не обеспечил и не проконтролировал установку балки на опоре — ее оставили на домкратах. В итоге балка свалилась на ногу человеку.

"Рядом с балкой никаких страховочных пакетов в виде металлических коробок не было, в том числе их и не было вблизи указанной балки. Члены комиссии примерно рассчитывали вес блока, судя из чертежа, в районе тонны и пришли к выводу, что ее невозможно было сдвинуть движением тела. Она явно стояла на двух точках опоры — на двух домкратах", — следует из показаний свидетеля в суде.

Как рассказал служителям Фемиды сам потерпевший, он работал в ночную смену на стройке. По поручению мастера он поднялся на высотные работы к сварщикам.

"Затем по необходимости стал спускаться за инструментом. При этом споткнулся обо что-то, начал падать, попытался в падении перепрыгнуть на стоящую ниже металлическую тумбу, которая также начала падать, после чего упал на бетонную плиту и падающая металлическая тумба придавила ему ногу. После того как тумба упала на ногу, освободить из-под нее смогли только через полтора часа с помощью крана. В результате впоследствии ампутировали правую ногу", — сообщил он.

Суд оштрафовал прораба на 60 тыс. рублей. Облсуд оставил вердикт в силе.

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