Полузащитник "Крыльев Советов" Артем Соколов арендован "Торпедо"

Полузащитник "Крыльев Советов" Артем Соколов переходит в аренду в московское "Торпедо" до конца сезона 2024/25. Об этом сообщает самарский клуб.
Соколов перешел в "Крылья" в феврале 2022 года. За это время он провел 19 матчей, в которых отдал одну результативную передачу.
Последние комментарии
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!