Полузащитник "Крыльев Советов" Артем Соколов арендован "Торпедо"

Полузащитник "Крыльев Советов" Артем Соколов переходит в аренду в московское "Торпедо" до конца сезона 2024/25. Об этом сообщает самарский клуб.

Соколов перешел в "Крылья" в феврале 2022 года. За это время он провел 19 матчей, в которых отдал одну результативную передачу.