Президент присвоил самарской 30-й отдельной мотострелковой бригаде звание гвардейской

Президент РФ Владимир Путин присвоил самарской 30-й отдельной мотострелковой бригаде звание гвардейской. Соответствующий указ глава государства подписал 31 июля.

В документе указывается, что почетное наименование бригаде было присвоено "за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действия по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов".

"Гордимся нашими воинами и ждем с Победой!", — написал врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев в своем телеграм-канале.