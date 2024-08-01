Жительница Сызрани потеряла 40 тыс. руб., пытаясь выгодно купить духи

В Сызрани 28-летняя местная жительница стала жертвой фальшивого интернет-магазина. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Женщина подписалась в мессенджере на канал со спецпредложениями мультибрендового магазина косметики и увидела там выгодное предложение на парфюм. За покупку двух товаров любимой парфюмерной марки Сызранки обещали третьего флакона в подарок. Все это стоило 40 тыс. руб., а без акции обошлось бы в 80 тысяч. Потерпевшая перешла по ссылке, оформила заказ и перевела полную предоплату.

Продавец пообещал доставить покупку в течение двух суток, но этого не произошло. Не дождавшись посылки, женщина заметила, что переписка с продавцом удалена, и обратилась в полицию.