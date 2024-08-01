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Футбол Спорт

ЭСК РФС: судья ошибочно удалил игрока "Крыльев" в матче с "Ростовом"

МОСКВА. 1 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Арбитр Евгений Кукуляк не должен был удалять защитника "Крыльев Советов" Романа Евгеньева в матче с "Ростовом". К такому выводу пришла экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС), прошедшая 31 июля.

"Судья ошибочно вынес второе предупреждение в матче и, соответственно, удалил с поля игрока команды "Крылья Советов" № 24 Романа Евгеньева на 87 минуте матча", - приводит РФС решение комиссии.

Эксперты указали, что Евгеньев совершил умышленное движение рукой навстречу мячу, препятствуя продвижению мяча к соперникам, однако данное нарушение правил не являлось срывом перспективной атаки. Располагающиеся в этой зоне игроки "Ростова" в момент передачи находились за линией офсайда и не имели возможности продолжить атаку в случае получения мяча.

"Поскольку ситуация связана с элементом взаимодействия главного арбитра и его второго ассистента, который не в полном объеме передал информацию о располагающихся игроках атаки, по мнению комиссии, ответственность за данное ошибочное решение возлагается на помощника судьи. Комиссия единогласно считает, что судье следовало назначить штрафной удар без вынесения дисциплинарных санкций в данном игровом эпизоде", - говорится в решении.

Напомним, в этом матче "Крылья" проиграли со счетом 1:3.

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