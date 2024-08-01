"Крылья Советов" проиграли махачкалинскому "Динамо" в первом кубковом матче

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В первом своем матче нового розыгрыша "Крылья Советов" в рамках первого тура группового этапа Fonbet Кубка России в Каспийске встречались с махачкалинским "Динамо". Об этом сообщает пресс-служба самарского футбольного клуба.

Фото: Сайт ФК "Крылья Советов"