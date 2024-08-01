"Крылья Советов" проиграли махачкалинскому "Динамо" в первом кубковом матче

В первом своем матче нового розыгрыша "Крылья Советов" в рамках первого тура группового этапа Fonbet Кубка России в Каспийске встречались с махачкалинским "Динамо". Об этом сообщает пресс-служба самарского футбольного клуба.
Исход встречи решил единственный мяч, забитый на 83 минуте Абакаром Гаджиевым с передачи Валентина Пальцева — 1:0.
В следующем матче "Крылья Советов" сыграют в Москве со "Спартаком". Встреча 3 тура Мир РПЛ состоится в понедельник, 5 августа, в 21:00.
Последние комментарии
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!