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Экология Общество

Самарские нефтяники выпустили в Волгу более 31 тысячи мальков стерляди

САМАРА. 2 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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31 июля АО "Самаранефтегаз", дочернее общество НК "Роснефть", провело экологическое мероприятие в рамках проекта по искусственному воспроизводствуводных биологических ресурсов.

Фото: Диана Дисонова

Экологи предприятия отправились в с. Винновка Ставропольского района. Именно там находится Свято-Богородичный Казанский мужской монастырь, монахи которого бережно выращивали мальков в рыбопитомнике.

Сохранение биологического разнообразия — важная задача, об этом нефтяники знают не понаслышке. Традиция пополнять волжские воды рыбной молодью родилась на предприятии около 10 лет назад. Результаты работы — на лицо: за это время Самаранефтегаз выпустил более 600 тысяч ценных промысловых пород рыб.

Вместе с представителями контролирующих органов и Свято-Богородичного Казанского мужского монастыря экологи выпустили мальков стерляди в естественную среду обитания. Долгое время эта ценная порода рыб находилась под угрозой вымирания, но, благодаря экологическим инициативам в том числе и нефтяников, запасы стерляди в естественной среде обитания практически восстановлены.

Владимир Кадушников, главный государственный инспектор отдела государственного контроля, надзора и охраны ВБР по Самарской области Волго-Камского территориального управления Федерального агентства по рыболовству подчеркнул значимость мероприятия: "Стерлядь — очень редкая рыба на Волге, в силу массы причин. Когда вид стоит на грани исчезновения, нужно срочно принимать меры, чтобы его сохранить. А сейчас, как мы видим на практике, стерляди становится больше. Даже идет разговор о том, чтобы вывести ее из Красной книги Самарской области. Стерлядь сегодня присутствует даже в уловах рыболовов-любителей. Наша обязанность — сохранить рыбу, чтобы ее увидели и наши потомки".

"Когда мальки достигают необходимого веса — не менее 1,5г — осуществляется их выпуск в Волгу, естественную среду обитания, — говорит Ксения Лыженкова, заместитель начальника управления охраны окружающей среды АО "Самаранефтегаз". – В этот раз они набрали вес как раз к июлю. Я думаю, что наша работа приносит результаты. Надеюсь, что стерлядь скоро достигнет необходимого количества в Волге благодаря нашим мероприятиям и станет доступной для каждого". Также Ксения рассказала, что осенью нефтяников ожидает выпуск сазана в Волгу.

Выпуск выращенных в рыбопитомнике мальков — далеко не единственная экологическая акция, которую проводит АО "Самаранефтегаз". На предприятии реализуется целый ряд программ, направленных на достижение природоохранного эффекта. Среди них: целевая газовая программа, целевая экологическая программа, программа повышения надежности трубопроводов, программ по приведению в соответствие резервуарного парка и модернизации котельного парка. АО "Самаранефтегаз" стремится к внедрению передовых технологий для снижения воздействия на окружающую среду. Не случайно с каждым годом растут инвестиции в природоохранные мероприятия: рациональное использование природных ресурсов — приоритетное направление охраны окружающей среды предприятия.

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