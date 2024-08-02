Самарец потерял 70 тыс. руб., сообщив персональные данные мошенникам

В Самаре 39-летний мужчина стал жертвой интернет-мошенников. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Самарцу позвонил незнакомец с предложением удаленной работы в интернете. Требовалось только заполнить подробную анкету с персональными данными. Потерпевший выполнил требование, а потом с его счета списали 70 тыс. рублей.
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И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки