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ЖКХ и благоустройство Общество

На ул. Мичурина в Самаре восстанавливают дорогу после ремонта теплосети

САМАРА. 2 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Специалисты "Т Плюс" завершили замену теплосети по ул. Мичурина в районе ее пересечения с ул. Панова, сообщает пресс-служба компании. Сейчас на участке выполняется восстановление благоустройства для последующего открытия автомобильного движения.

Напомним, что энергетики "Т Плюс" с 27 июля устраняют дефект на теплосети, выявленный с помощью робота-диагноста.

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