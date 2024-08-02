На ул. Мичурина в Самаре восстанавливают дорогу после ремонта теплосети

Специалисты "Т Плюс" завершили замену теплосети по ул. Мичурина в районе ее пересечения с ул. Панова, сообщает пресс-служба компании. Сейчас на участке выполняется восстановление благоустройства для последующего открытия автомобильного движения.
Напомним, что энергетики "Т Плюс" с 27 июля устраняют дефект на теплосети, выявленный с помощью робота-диагноста.
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Живу в частном доме в 50кв² оплата за мусор 375рублей, буду платить 100, кто выиграл?
И кто от этого выиграет, кроме самого ЭСР?
А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!