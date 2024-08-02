На ул. Мичурина в Самаре восстанавливают дорогу после ремонта теплосети

Специалисты "Т Плюс" завершили замену теплосети по ул. Мичурина в районе ее пересечения с ул. Панова, сообщает пресс-служба компании. Сейчас на участке выполняется восстановление благоустройства для последующего открытия автомобильного движения.

Напомним, что энергетики "Т Плюс" с 27 июля устраняют дефект на теплосети, выявленный с помощью робота-диагноста.