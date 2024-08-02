Энергетики "Т Плюс" возобновили подачу горячего водоснабжения на ул. Коммунистической в Сызрани

Специалисты "Т Плюс" досрочно восстановили подачу горячего водоснабжения для жителей трех многоквартирных домов в Сызрани. Речь идет про МКД по ул. Коммунистическая д. 18, д. 24А и ул. Дарвина, д. 6. При этом ремонт теплосети по ул. Коммунистической продолжается.
Напомним, что в рамках подготовки города к зиме здесь ведется текущий ремонт теплосети. В связи с этим с 26 июля была приостановлена подача ГВС ряду близлежащих домов. Первоначально планировалось вернуть клиентам горячую воду по постоянной схеме только 9 августа. Благодаря ускоренному монтажу линии ГВС работы удалось завершить досрочно, 1 августа.
На данном объекте энергетики обновят участок теплосети протяженностью 175 метров в четырехтрубном исполнении. Это позволит повысить качество и надежность теплоснабжения для горожан.
Последние комментарии
Живу в частном доме в 50кв² оплата за мусор 375рублей, буду платить 100, кто выиграл?
И кто от этого выиграет, кроме самого ЭСР?
А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!