Энергетики "Т Плюс" возобновили подачу горячего водоснабжения на ул. Коммунистической в Сызрани

Специалисты "Т Плюс" досрочно восстановили подачу горячего водоснабжения для жителей трех многоквартирных домов в Сызрани. Речь идет про МКД по ул. Коммунистическая д. 18, д. 24А и ул. Дарвина, д. 6. При этом ремонт теплосети по ул. Коммунистической продолжается.

Напомним, что в рамках подготовки города к зиме здесь ведется текущий ремонт теплосети. В связи с этим с 26 июля была приостановлена подача ГВС ряду близлежащих домов. Первоначально планировалось вернуть клиентам горячую воду по постоянной схеме только 9 августа. Благодаря ускоренному монтажу линии ГВС работы удалось завершить досрочно, 1 августа.

На данном объекте энергетики обновят участок теплосети протяженностью 175 метров в четырехтрубном исполнении. Это позволит повысить качество и надежность теплоснабжения для горожан.