Энергетики "Т Плюс" поэтапно подключают горячее водоснабжение для жителей Самары

Специалисты "Т Плюс" совместно с персоналом управляющих компаний ведут поэтапное подключение горячего водоснабжения для жителей Самары, получающих услугу от сетей Привокзальной отопительной котельной. К работам привлечены все необходимые сотрудники и специализированная техника.
Напомним, что с 19 июля по 1 августа 2024 года специалисты "Т Плюс" выполняли текущий ремонт тепловых сетей Привокзальной отопительной котельной. В связи с этим было приостановлено горячее водоснабжение для жителей, организаций и предприятий Ленинского, Октябрьского и Железнодорожного районов города.
"Гидравлические испытания — один из основных методов подготовки теплосетевой инфраструктуры города к зиме. Благодаря их проведению нам удается выявлять и устранять слабые места, которые уже не побеспокоят горожан предстоящей зимой. Сегодня мы совместно с управляющими компаниями делаем все возможное, чтобы вернуть горячую воду в дома самарцев как можно быстрее", — отметил заместитель главного инженера "ПТС" по эксплуатации Максим Батурин.
Руководство "ПТС" приносит извинения за доставленные неудобства, связанные с обязательной подготовкой города к зиме.
Последние комментарии
Живу в частном доме в 50кв² оплата за мусор 375рублей, буду платить 100, кто выиграл?
И кто от этого выиграет, кроме самого ЭСР?
А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!