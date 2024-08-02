Энергетики "Т Плюс" поэтапно подключают горячее водоснабжение для жителей Самары

Специалисты "Т Плюс" совместно с персоналом управляющих компаний ведут поэтапное подключение горячего водоснабжения для жителей Самары, получающих услугу от сетей Привокзальной отопительной котельной. К работам привлечены все необходимые сотрудники и специализированная техника.

Напомним, что с 19 июля по 1 августа 2024 года специалисты "Т Плюс" выполняли текущий ремонт тепловых сетей Привокзальной отопительной котельной. В связи с этим было приостановлено горячее водоснабжение для жителей, организаций и предприятий Ленинского, Октябрьского и Железнодорожного районов города.

"Гидравлические испытания — один из основных методов подготовки теплосетевой инфраструктуры города к зиме. Благодаря их проведению нам удается выявлять и устранять слабые места, которые уже не побеспокоят горожан предстоящей зимой. Сегодня мы совместно с управляющими компаниями делаем все возможное, чтобы вернуть горячую воду в дома самарцев как можно быстрее", — отметил заместитель главного инженера "ПТС" по эксплуатации Максим Батурин.

Руководство "ПТС" приносит извинения за доставленные неудобства, связанные с обязательной подготовкой города к зиме.