Юриста из Самары осудили за попытку подкупа в интересах клиента

В Самаре суд вынес приговор юрисконсульту, которого признали виновным в покушении на коммерческий подкуп. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
По делу о банкротстве ООО "ЖЭУ №1" планировалось взыскать с мужчины долг 9,8 млн рублей в конкурсную массу организации. Обвиняемый, являвшийся представителем должника, - юрист ООО "Нептун-Сервис" - в апреле 2024 г. передал конкурсному управляющему организации-банкрота 30 тыс. руб. за снижение суммы убытков, причиненных его доверителем. Конкурсный управляющий от денег отказался и обратился к правоохранителям.
Суд назначил юристу штраф 700 тыс. рублей.
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вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности
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