"Крылья Советов" подписали Томаса Галдамеса

Между "Крыльями Советов" и "Годой Крус" достигнута договоренность о трансфере 25-летнего защитника Томаса Галдамеса, сообщает пресс-служба самарского клуба. Контракт с чилийцем рассчитан до конца сезона 2026/27. Томас будет выступать под номером 3.

Галдамес воспитанник клуба "Унион Эспаньола", сыграл 101 матч, забил 4 гола и отдал 3 голевых передачи. В начале 2023 г. Галдамес перешел в аргентинский "Годой Крус", где провел 50 матчей, в которых забил 2 гола и оформил 5 результативных передач. Томас Галдамес дебютировал за сборную Чили на прошедшем кубке Америки.

"Мы провели большую работу и рады, что Томас выбрал именно Самару для продолжения своей карьеры. Клуб всячески поможет в скорейшей адаптации, и мы уверены, что уже в ближайшее время он начнет приносить пользу нашей команде", — отметил спортивный директор "Крыльев Советов" Сергей Корниленко.

