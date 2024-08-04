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Преступления Происшествия

В Самаре мошенники украли у слесаря 4 млн рублей

САМАРА. 4 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре в полицию обратился 38-летний слесарь слесарь одного из производственных объединений, заявивший, что стал жертвой мошенников, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

По словам потерпевшего, ему позвонил неизвестный и представился сотрудником правоохранительных органов. Он сообщил, что мошенники пытаются оформить на мужчину кредит. Чтобы сохранить деньги необходимо все средства перевести на указанный им "безопасный" расчетный счет. 

Потерпевший взял свои деньги и перевел на указанный аферистом счет более 4 млн руб., после чего последний перестал выходить на связь.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

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