В Самаре мошенники украли у слесаря 4 млн рублей

В Самаре в полицию обратился 38-летний слесарь слесарь одного из производственных объединений, заявивший, что стал жертвой мошенников, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
По словам потерпевшего, ему позвонил неизвестный и представился сотрудником правоохранительных органов. Он сообщил, что мошенники пытаются оформить на мужчину кредит. Чтобы сохранить деньги необходимо все средства перевести на указанный им "безопасный" расчетный счет.
Потерпевший взял свои деньги и перевел на указанный аферистом счет более 4 млн руб., после чего последний перестал выходить на связь.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки