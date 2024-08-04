Главный тренер "Акрона" Заур Тедеев прокомментировал поражение от "Динамо"

После матча 3 тура МИР РПЛ "Акрон" — "Динамо" (0:2) главный тренер тольяттинцев Заур Тедеев прокомментировал поражение от "бело-голубых", уход ключевого игрока и рассказал про новый домашний стадион.

"Сегодня нам было достаточно тяжело, мы играли с одной из лучших команд в России, которая боролась в том сезоне до последнего за чемпионство, и уверен, что будет бороться в этом. Многие вещи у нас не получались относительно того, что мы хотели видеть, это связано с тем, что уровень мастерства футболистов "Динамо" отдельными эпизодами был настолько высок, что мы порой уступали в некоторых тактических ситуациях, связанных с переходными фазами. Мы знали, что "Динамо" хороши при контратаках, при стандартных положениях, и два мяча были забиты после этих ошибок. Такие голы категорически нельзя пропускать, потому что это те моменты, которые должны заканчиваться другим исходом, но это футбол, это моменты, которые делают нас сильней, команда создается, очень надеемся, что в ближайшее время уже будет легче в плане взаимопонимания", — сказал тренер.

Также он объяснил уход Абу-Саида Эльдарушева. По словам Тедеева, Саид игрок Первой лиги, он и был с Первой лиги в команде, просто так сложилась ситуация, что и Понсе придержать хотелось всех, но бывают разные ситуации, которые предполагают определенных вмешательств. Это было совместное решение, которое было принято.

Еще Заур Эдуардович поделился, своими ощущениями от нового домашнего стадиона команды.

"Это был первый матч, я себя чувствую не совсем комфортно, я пока не чувствую дух этой раздевалки, стены на стадионе. Я думаю, должно пройти какое-то время. Когда я вижу множество болельщиков нашей команды, нашу символику, мне становится намного легче, потому что для меня это очень важно, и я уверен, что это еще важнее для наших футболистов, и если сегодня болельщик будут рядом с нами, не только, который живет в Тольятти, Жигулевске и окрестностях, а еще и те болельщики, которые живут в Самаре. Мы сегодня сделали колоссальный шаг для развитии спорта и футбола в области. Мы хотим большего, и мы добьемся большего, нам нужно время", — заключил тренер.