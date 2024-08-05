В самарском парке Победы отремонтируют детскую площадку, летнюю эстраду и туалет

МАУ "Парки Самары" ищет подрядчика, который отремонтирует несколько объектов в парке Победы (ул. Аэродромная, 90). Начальная цена контракта составляет 12,12 млн рублей.
На эти средства планируется отремонтировать летнюю эстраду, детскую игровую площадку с антитравматическим покрытием и туалет.
Победитель торгов определится после 22 августа. Он должен будет выполнить работы за 90 дней с момента заключения контракта.
Последние комментарии
Живу в частном доме в 50кв² оплата за мусор 375рублей, буду платить 100, кто выиграл?
И кто от этого выиграет, кроме самого ЭСР?
А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!