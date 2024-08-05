В самарском парке Победы отремонтируют детскую площадку, летнюю эстраду и туалет

МАУ "Парки Самары" ищет подрядчика, который отремонтирует несколько объектов в парке Победы (ул. Аэродромная, 90). Начальная цена контракта составляет 12,12 млн рублей.

На эти средства планируется отремонтировать летнюю эстраду, детскую игровую площадку с антитравматическим покрытием и туалет.

Победитель торгов определится после 22 августа. Он должен будет выполнить работы за 90 дней с момента заключения контракта.