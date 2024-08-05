Самарской области завершился областной военно-спортивный лагерь "Штурм"

На базе Самарского областного аэроклуба ДОСААФ России состоялась торжественная церемония закрытия областного военно-спортивного лагеря "Штурм". Соревнования подобного уровня не проводились в Самарской области с 2015 года.
То, что они состоялись, знаменует выход на новый уровень военно-патриотической работы с молодежью. По словам главного судьи соревнований, ветерана боевых действий на Северном Кавказе и СВО, кавалера Ордена Мужества и медали "Казачья доблесть", заместителя войскового атамана по боевой подготовке Волжского казачьего войска, старшего инструктора Специального учебного центра "Самара" регионального отделения ДОСААФ России Артема Светлолобова, по качеству содержания и уровню сложности программы "Штурм" не имеет аналогов в России.
Несколько дней 20 команд — участников жили в полевых условиях на базе Самарского областного аэроклуба ДОСААФ России. На аэродроме Бобровка ДОСААФ России и в его окрестностях были проведены шесть соревновательных блоков — физическая, тактическая, огневая и разведывательно-штурмовая подготовка, а также снайперская стрельба и тактическая игра "Поиск".
"Наши участники — молодые патриоты региона, которым интересны военно-спортивные дисциплины. Мы, в свою очередь, стараемся поддерживать этот интерес — подготовили комфортную площадку для проведения соревнований, создали насыщенную соревновательную и образовательную программу, привлекли новых партнеров и экспертов. В приоритете для нас стоит желание воспитанников военно-патриотических клубов продолжать заниматься военно-прикладными видами спорта. На "Штурме" встретились как наиболее подготовленные ребята, так и те, кто участвует впервые, и мы уверены, что после череды состязаний каждый участник вернется с новым жизненным опытом и спортивными навыками", — рассказал руководитель Центра патриотического воспитания молодежи Самарской области Илья Судин.
Победителями в старшей возрастной группе стали: 1 место — ВПК "ФорПОСТ" (Тольятти); 2 место — ВПО "Спас" (Самара); 3 место — ВПО "Щит" (Сызрань). В младшей возрастной группе призовые места распределились следующим образом: 1 место — ВПК "Центр Плотниковых" (Самара); 2 место — ВПО "Спас" (Самара); 3 место — ЮО "Гвардеец ДОСААФ" (Отрадный).
Поздравить ребят с завершением соревнований приехали известные спортсмены, представители депутатского корпуса, в том числе ветераны спецназа и десантники.
Председатель регионального отделения ДОСААФ России Самарской области Сергей Мирошниченко выступил на церемонии закрытия с напутственным словом, подчеркнув в своем выступлении, что на протяжении целого ряда лет "Штурм" был визитной карточкой военно-патриотического движения региона, и этот опыт необходимо развивать и тиражировать в новых условиях.
Сергей Мирошниченко пожелал участникам соревнований новых побед и достижений, поздравил победителей и вручил им заслуженные награды.
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