16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарской области завершился областной военно-спортивный лагерь "Штурм" Президент присвоил самарской 30-й отдельной мотострелковой бригаде звание гвардейской В Самарской области отметят День Воздушно-десантных войск России Глава Минобороны РФ поздравил два полка, в которых служат самарцы, с успешным выполнением боевых задач на СВО В Самаре пройдет чемпионат Вооруженных Сил РФ по парашютному спорту

Армия Общество

Самарской области завершился областной военно-спортивный лагерь "Штурм"

САМАРА. 5 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 45
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

На базе Самарского областного аэроклуба ДОСААФ России состоялась торжественная церемония закрытия областного военно-спортивного лагеря "Штурм". Соревнования подобного уровня не проводились в Самарской области с 2015 года.

Фото: РО ДОСААФ России Самарской области

То, что они состоялись, знаменует выход на новый уровень военно-патриотической работы с молодежью. По словам главного судьи соревнований, ветерана боевых действий на Северном Кавказе и СВО, кавалера Ордена Мужества и медали "Казачья доблесть", заместителя войскового атамана по боевой подготовке Волжского казачьего войска, старшего инструктора Специального учебного центра "Самара" регионального отделения ДОСААФ России Артема Светлолобова, по качеству содержания и уровню сложности программы "Штурм" не имеет аналогов в России.

Несколько дней 20 команд — участников жили в полевых условиях на базе Самарского областного аэроклуба ДОСААФ России. На аэродроме Бобровка ДОСААФ России и в его окрестностях были проведены шесть соревновательных блоков — физическая, тактическая, огневая и разведывательно-штурмовая подготовка, а также снайперская стрельба и тактическая игра "Поиск".

"Наши участники — молодые патриоты региона, которым интересны военно-спортивные дисциплины. Мы, в свою очередь, стараемся поддерживать этот интерес — подготовили комфортную площадку для проведения соревнований, создали насыщенную соревновательную и образовательную программу, привлекли новых партнеров и экспертов. В приоритете для нас стоит желание воспитанников военно-патриотических клубов продолжать заниматься военно-прикладными видами спорта. На "Штурме" встретились как наиболее подготовленные ребята, так и те, кто участвует впервые, и мы уверены, что после череды состязаний каждый участник вернется с новым жизненным опытом и спортивными навыками", — рассказал руководитель Центра патриотического воспитания молодежи Самарской области Илья Судин.

Победителями в старшей возрастной группе стали: 1 место — ВПК "ФорПОСТ" (Тольятти); 2 место — ВПО "Спас" (Самара); 3 место — ВПО "Щит" (Сызрань). В младшей возрастной группе призовые места распределились следующим образом: 1 место — ВПК "Центр Плотниковых" (Самара); 2 место — ВПО "Спас" (Самара); 3 место — ЮО "Гвардеец ДОСААФ" (Отрадный).

Поздравить ребят с завершением соревнований приехали известные спортсмены, представители депутатского корпуса, в том числе ветераны спецназа и десантники.

Председатель регионального отделения ДОСААФ России Самарской области Сергей Мирошниченко выступил на церемонии закрытия с напутственным словом, подчеркнув в своем выступлении, что на протяжении целого ряда лет "Штурм" был визитной карточкой военно-патриотического движения региона, и этот опыт необходимо развивать и тиражировать в новых условиях.

Сергей Мирошниченко пожелал участникам соревнований новых побед и достижений, поздравил победителей и вручил им заслуженные награды.

Гид потребителя

Последние комментарии

Михаил Юрьевич 06 ноября 2022 14:45 "Было недопонимание": курсы начальной военной подготовки оставят в здании самарского ДОСААФ

В Саратове всех желающих приглашают на курсы НВП от Рокот. Это действительно актуально. Посмотрел на канале в Телеграмм. Увидел много того, что раньше не знал или имел поверхностные знания. Стало интересно. Время и желание узнать что то новое и полезное есть. Перед курсами предлагают записаться в закрытом чате. Добро. Пишу свои данные. Ответ: в записи отказано, причина ограничение по возрасту.Мне 59 лет и мне отказали в курсах. Граждане, тогда кого и зачем вы готовите?

Дмитрий Лакоценин 03 октября 2022 09:40 Самарский коллекционер стал волонтером и помогает российским солдатам

Молодец. Делом занимается.

Владимир безфамильный 05 мая 2022 17:32 Еще шестеро военнослужащих вернулись из плена в Самарскую область

А вот вопрос, эти пацаны - срочники?

Анна Настоящая-Арутюнова 24 сентября 2017 19:27 Объекты Минобороны в регионе готовят к отопительному сезону с опережением графика

Министерство Обороны вначале удосужтесь проезвести проверку и устранить давно пора все недостатки по подачи чистои воды питьевои,надоело травится ТЕХНИЧЕСКОИ ВОДОИ,так как необходимо построить новые насосные,а Жителям говорят что нет ДЕНЕГ у МИН ОБ и Администрации ВОЛЖСКОГО РАИОНА,Прокуратура не реагирует на жалобы Жителеи,Роспотребнадзор отказывается произвести проверку,так это ведомство МИН ОБ,Отопительный сезон не известно воооообще как ов будет,порывы по всему периметру городка,крыши кровли домов так и не отремонтировали вообще не в одном доме,и в домах аварииных в том числе.Напрашивается вопрос кому лапшу на уши вешают???????

ВИКТОР САФИУЛОВ 26 октября 2015 14:01 В осенний призыв в армию уйдут более двух тысяч новобранцев

На комиссии Виталий выразил желание отдать долг Родине в войсках специального назначения или воздушно-десантных войсках. По решению призывной комиссии молодой человек пройдет службу в ВДВ.а попал в пехоту

Фото на сайте

Празднование Дня ВДВ в Самаре

Празднование Дня ВДВ в Самаре

В с. Красный Яр прошел областной "День призывника"

В с. Красный Яр прошел областной "День призывника"

Открылась самарская часть военно-технического форума "Армия-2017"

Открылась самарская часть военно-технического форума "Армия-2017"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1