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Футбол Спорт

Полузащитник Иван Олейников переходит в "Крылья Советов"

САМАРА. 5 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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"Крылья Советов" и "Ахмат" оформили трансфер полузащитника Ивана Олейникова. Контракт с 25-летним футболистом рассчитан на три года. В самарском клубе Иван будет выступать под 19 номером.

Фото: предоставлено пресс-службой ФК "Крылья Советов"

Иван — воспитанник академии ЦСКА. В разное время выступал за "Факел", ярославский "Шинник" и "Чайку". В сезоне 2021/22 стал лучшим бомбардиром Второй лиги. В 2022 году подписал контракт с "Ахматом". В минувшем сезоне провел 27 матчей, отметившись шестью голевыми действиями. За грозненский клуб он сыграл всего 67 игр, забил 9 голов и отдал 12 результативных передач.

"Иван Олейников — опытный и универсальный игрок, который усилит конкуренцию у нас в команде и добавит нам вариативности. Уверен, что у него есть все возможности для того, чтобы прогрессировать и добиваться высоких результатов", — отметил спортивный директор "Крыльев Советов" Сергей Корниленко.

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Последние комментарии

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Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.

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Поддерживаю и болею!

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Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:51 "Крылья Советов" обыграли "Пролетер"

Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

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УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

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