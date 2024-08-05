В "Крылья" перейдет полузащитник Игорь Дмитриев

"Крылья Советов" и "Спартак" договорились об аренде полузащитника Игоря Дмитриева, пишет sport-express.ru.

О переезде спартаковца в Самару будет объявлено в ближайшее время.

20-летний Дмитриев — воспитанник "Зенита". Он выступал за "Урал" с июля 2023 года. В активе полузащитника 2 результативные передачи в 37 матчах за екатеринбуржцев. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 700 тысяч евро.

В июле 2024 г. он стал игроком "Спартака", подписав соглашение до 2028 года.