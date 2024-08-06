"Акрон" арендовал полузащитника "Крыльев" Владимира Хубулова

Полузащитник "Крыльев Советов" Владимир Хубулов переходит в тольяттинский "Акрон". Футболист арендован до конца сезона 2024/25.
Владимир Хубулов перешел в "Крылья" в июле 2022 года. За время в команде он провел 35 матчей, забил 3 мяча и отдал одну голевую передачу, сообщает пресс-служба самарского клуба.
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Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!