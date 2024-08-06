"Акрон" арендовал полузащитника "Крыльев" Владимира Хубулова

Полузащитник "Крыльев Советов" Владимир Хубулов переходит в тольяттинский "Акрон". Футболист арендован до конца сезона 2024/25.

Владимир Хубулов перешел в "Крылья" в июле 2022 года. За время в команде он провел 35 матчей, забил 3 мяча и отдал одну голевую передачу, сообщает пресс-служба самарского клуба.