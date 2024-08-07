В Самарское лесничество включили 6 га земли

Постановлением администрации Самары от 2 августа в границы городского лесничества внесены изменения. Они касаются территории Красноглинского района.

Из Самарского лесничества, в частности, выбыло 4,8 га в границах Мехзаводского кладбища. При этом в городской лес включили более 6 га, которые занимает смотровая площадка и прилегающий лес между Красноглинским шоссе и санаторием "Красная Глинка".

Как ранее сообщалось, Самарскому лесничеству вернули 1266 кв. м в Красноглинском районе, которые незаконно находились в собственности физлиц.

Также напомним, что приказом Федерального агентства лесного хозяйства 1 июня 2018 г. был создан Самарский лесопарк. В него должны войти 8118 гектаров. Однако оформить все земельные участки, составляющие эту площадь, городским властям пока не удается.