"Т Плюс" приняла участие в ярмарке вакансий

7 августа Самарский филиал Т Плюс принял участие в ярмарке вакансий в сфере предприятий топливно-энергетического комплекса (ТЭК), организованной для участников и ветеранов СВО Правительством Самарской области.
Среди почетных гостей, посетивших мероприятие, присутствовала заместитель министра обороны Российской Федерации, председатель Государственного фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества" Анна Цивилева.
Для соискателей Самарский филиал Т Плюс предложил на рассмотрение вакансии в четырех региональных городах присутствия: Самаре, Тольятти, Сызрани и Новокуйбышевске. Всего в настоящий момент в филиале открыто несколько десятков вакансий разных направлений: от рабочих профессий до специалистов руководящего состава.
"Мы оказываем поддержку семьям сотрудников филиала, а также сотрудникам, чьи близкие родственники выполняют свой гражданский долг", — прокомментировала ситуацию заместитель директора по персоналу филиала "Самарский" ПАО "Т Плюс" Галина Никонова. — "Также филиал готов предоставить рабочие места бывшим участникам СВО и оказать квалифицированную поддержку на этапе адаптации".
Полный список вакансий Т Плюс размещен на сайте trudvsem.ru.
Последние комментарии
Живу в частном доме в 50кв² оплата за мусор 375рублей, буду платить 100, кто выиграл?
И кто от этого выиграет, кроме самого ЭСР?
А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!