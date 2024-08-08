"Т Плюс" приняла участие в ярмарке вакансий

7 августа Самарский филиал Т Плюс принял участие в ярмарке вакансий в сфере предприятий топливно-энергетического комплекса (ТЭК), организованной для участников и ветеранов СВО Правительством Самарской области.

Среди почетных гостей, посетивших мероприятие, присутствовала заместитель министра обороны Российской Федерации, председатель Государственного фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества" Анна Цивилева.

Для соискателей Самарский филиал Т Плюс предложил на рассмотрение вакансии в четырех региональных городах присутствия: Самаре, Тольятти, Сызрани и Новокуйбышевске. Всего в настоящий момент в филиале открыто несколько десятков вакансий разных направлений: от рабочих профессий до специалистов руководящего состава.

"Мы оказываем поддержку семьям сотрудников филиала, а также сотрудникам, чьи близкие родственники выполняют свой гражданский долг", — прокомментировала ситуацию заместитель директора по персоналу филиала "Самарский" ПАО "Т Плюс" Галина Никонова. — "Также филиал готов предоставить рабочие места бывшим участникам СВО и оказать квалифицированную поддержку на этапе адаптации".

Полный список вакансий Т Плюс размещен на сайте trudvsem.ru.