Самозанятые мастера смогут представить свою продукцию на ВолгаФесте и Дне города

Областное минэкономразвития и региональный центр "Мой бизнес" объявляют самый масштабный набор самозанятых для участия в ярмарках. Сразу два крупных региональных маркета будут организованы на площадках крупных региональных событий. Представить свою продукцию самозанятые мастера смогут на ежегодном фестивале набережных ВолгаФест 2024.

Еще одной возможностью найти новых клиентов и реализовать свой продукт станет выставка-продажа на Дне города в Самаре, 8 сентября. Традиционно участниками праздника станут тысячи самарцев и гостей областной столицы, а площадка местных брендов всегда является одной из самых посещаемых.

"Ярмарки самозанятых ежегодно встраиваются в крупные события, тем самым создавая условия для знакомства жителей и гостей с уникальной продукцией местных мастеров, для сбыта этой продукции, для повышения туристической привлекательности региона в целом. Уже на протяжении четырех лет участие в ярмарках является одним из самых востребованных инструментов поддержки пользователей специального налогового режима", — сказал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Подать заявку на участие в ярмарках могут самозанятые-производители сувенирной продукции с самарской символикой, одежды, аксессуаров, украшений, предметов декора и интерьера, косметики. Ключевым условием является официальная регистрация в качестве самозанятого, зарегистрированного в Самарской области. Меры поддержки пользователей специального налогового режима реализуются по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство".

Места для размещения продукции на ВолгаФесте будут предоставляться в формате брендированных, открытых промо-домиков, в каждом из которых будут размещаться по двое участников. Каждый участник должен обеспечить оптимальный запас продукции для продажи в течение дня.

Все заявки пройдут конкурсный отбор. Важно, что приоритет получат те самозанятые, которые в текущем календарном году ещё не получали меры господдержки.

Заявки можно направлять до 23 августа включительно по ссылке.