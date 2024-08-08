Самозанятые мастера смогут представить свою продукцию на ВолгаФесте и Дне города

Областное минэкономразвития и региональный центр "Мой бизнес" объявляют самый масштабный набор самозанятых для участия в ярмарках. Сразу два крупных региональных маркета будут организованы на площадках крупных региональных событий. Представить свою продукцию самозанятые мастера смогут на ежегодном фестивале набережных ВолгаФест 2024.
Еще одной возможностью найти новых клиентов и реализовать свой продукт станет выставка-продажа на Дне города в Самаре, 8 сентября. Традиционно участниками праздника станут тысячи самарцев и гостей областной столицы, а площадка местных брендов всегда является одной из самых посещаемых.
"Ярмарки самозанятых ежегодно встраиваются в крупные события, тем самым создавая условия для знакомства жителей и гостей с уникальной продукцией местных мастеров, для сбыта этой продукции, для повышения туристической привлекательности региона в целом. Уже на протяжении четырех лет участие в ярмарках является одним из самых востребованных инструментов поддержки пользователей специального налогового режима", — сказал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.
Подать заявку на участие в ярмарках могут самозанятые-производители сувенирной продукции с самарской символикой, одежды, аксессуаров, украшений, предметов декора и интерьера, косметики. Ключевым условием является официальная регистрация в качестве самозанятого, зарегистрированного в Самарской области. Меры поддержки пользователей специального налогового режима реализуются по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство".
Места для размещения продукции на ВолгаФесте будут предоставляться в формате брендированных, открытых промо-домиков, в каждом из которых будут размещаться по двое участников. Каждый участник должен обеспечить оптимальный запас продукции для продажи в течение дня.
Все заявки пройдут конкурсный отбор. Важно, что приоритет получат те самозанятые, которые в текущем календарном году ещё не получали меры господдержки.
Заявки можно направлять до 23 августа включительно по ссылке.
Последние комментарии
Координация всех усилий в одном органе поможет более эффективно защищать данные граждан и противостоять мошенникам.
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Есть ещё проблема. В статье говориться только о срыве сроков - это понятно, областное и городское руководство самоустранились и наблюдают за процессом развала транспортной системы города. А какого качества будет пути? Самое время делать по технологиям бесшумного перемещения трамваев. А как будет сделано сейчас? Опять литерный буде будить жителей близлежащих домов в 5 утра? Прошу корреспондента это выяснить.
Особенно понравилась часть конференции, где участники могли посоревноваться с ИИ в прогнозировании спроса. Это отличный способ показать, насколько точны и полезны могут быть ИИ-модели.
Не надо называть причины. Назовите фамилии виновных.