16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самозанятые мастера смогут представить свою продукцию на ВолгаФесте и Дне города Долг экс-менеджеров "Волга-Кредита" продают за 1,55 млрд рублей Прокуратура Самары добилась отмены решений по сокращению парковок для трех ЖК Мэрия Самары согласовала высоту гостиничного комплекса из 14 зданий у "Самара Арены" Группа "Ресурс" представила план поглощения Тимашевской птицефабрики

Экономика и бизнес

Самозанятые мастера смогут представить свою продукцию на ВолгаФесте и Дне города

САМАРА. 8 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 53
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Областное минэкономразвития и региональный центр "Мой бизнес" объявляют самый масштабный набор самозанятых для участия в ярмарках. Сразу два крупных региональных маркета будут организованы на площадках крупных региональных событий. Представить свою продукцию самозанятые мастера смогут на ежегодном фестивале набережных ВолгаФест 2024.

Еще одной возможностью найти новых клиентов и реализовать свой продукт станет выставка-продажа на Дне города в Самаре, 8 сентября. Традиционно участниками праздника станут тысячи самарцев и гостей областной столицы, а площадка местных брендов всегда является одной из самых посещаемых.

"Ярмарки самозанятых ежегодно встраиваются в крупные события, тем самым создавая условия для знакомства жителей и гостей с уникальной продукцией местных мастеров, для сбыта этой продукции, для повышения туристической привлекательности региона в целом. Уже на протяжении четырех лет участие в ярмарках является одним из самых востребованных инструментов поддержки пользователей специального налогового режима", — сказал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Подать заявку на участие в ярмарках могут самозанятые-производители сувенирной продукции с самарской символикой, одежды, аксессуаров, украшений, предметов декора и интерьера, косметики. Ключевым условием является официальная регистрация в качестве самозанятого, зарегистрированного в Самарской области. Меры поддержки пользователей специального налогового режима реализуются по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство".

Места для размещения продукции на ВолгаФесте будут предоставляться в формате брендированных, открытых промо-домиков, в каждом из которых будут размещаться по двое участников. Каждый участник должен обеспечить оптимальный запас продукции для продажи в течение дня.

Все заявки пройдут конкурсный отбор. Важно, что приоритет получат те самозанятые, которые в текущем календарном году ещё не получали меры господдержки.

Заявки можно направлять до 23 августа включительно по ссылке.

ТЭК&Химия №11

АПК&Пищепром №26

Машиностроение №1

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Воробьев 01 августа 2024 09:22 Совет Федерации поддержал идею создания единого координирующего органа в сфере кибербезопасности

Координация всех усилий в одном органе поможет более эффективно защищать данные граждан и противостоять мошенникам.

Любовь Белкина 01 августа 2024 08:38 Фирменный поезд "Жигули" ускорят еще на 20 минут

Отличная новость, хороший поезд А мы на маршруте НН- Мск ездим на Ласточке. Билеты берем через https://lasttrain.ru. По цене/качеству Ласточка полностью устраивает.

Анатолий Илларионов 30 июля 2024 07:30 Сергей Натальчук: "Ремонт трамвайных путей на Ново-Садовой задерживает халатность заказчика"

Есть ещё проблема. В статье говориться только о срыве сроков - это понятно, областное и городское руководство самоустранились и наблюдают за процессом развала транспортной системы города. А какого качества будет пути? Самое время делать по технологиям бесшумного перемещения трамваев. А как будет сделано сейчас? Опять литерный буде будить жителей близлежащих домов в 5 утра? Прошу корреспондента это выяснить.

Сергей Устюгов 29 июля 2024 11:51 Сбер рассказал предпринимателям Поволжья, как внедрить в бизнес искусственный интеллект

Особенно понравилась часть конференции, где участники могли посоревноваться с ИИ в прогнозировании спроса. Это отличный способ показать, насколько точны и полезны могут быть ИИ-модели.

Валерий Валерьев 23 июля 2024 18:09 Названа причина срыва ремонта трамвайных путей на Ново-Садовой

Не надо называть причины. Назовите фамилии виновных.

Фото на сайте

Строительство метро "Театральная" вышло на новый уровень

Строительство метро "Театральная" вышло на новый уровень

В Самарской области прошел День Поля-2024

В Самарской области прошел День Поля-2024

В Самаре прошел первый межрегиональный форум "Теплогенерация-2024"

В Самаре прошел первый межрегиональный форум "Теплогенерация-2024"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1