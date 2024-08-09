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ТЭК Экономика и бизнес

Тольяттинский "Тевис" вольется в "Т Плюс"

ТОЛЬЯТТИ. 9 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Тольяттинское АО "Тевис" будет реорганизовано в форме присоединения к ПАО "Т Плюс". Такое решение было принято 5 августа "Т Плюс", как единственным акционером тольяттинской компании, следует из сообщения на Федресурсе.

При этом изначально вопрос был решен на годовом общем собрании акционеров "Т Плюс", состоявшемся 30 июня 2023 года.

Напомним, 100% акций "Тевис" в 2022 г. "Т Плюс" выкупило с торгов у "дочки" "Ростехнологий" — ООО "РТ-Энерго". Сумма сделки составила 2,2 млрд рублей.

Предприятие "Тевис" было создано в 1971 г., когда на базе цехов Волжского автомобильного завода учредили специализированные управления по содержанию и обслуживанию электрических, тепловых и водопроводно-канализационных сетей. Позже "Тевис" стал заниматься поставками тепла и воды, а также отведением канализационных стоков на территории Автозаводского района Тольятти. Ранее "Тевис" был собственностью ОАО "АвтоВАЗ", которое неоднократно пыталось продать актив. Наконец, по итогам проведенных в 2011 г. конкурсов его приобрела компания "РТ-Энергоэффективность", дочернее предприятие госкорпорации "Ростехнологии".

На 2022 г. на балансе "Тевиса" числилось 220,6 км теплосетей, в том числе 6,9 км паропровода; почти 295 км водопроводных; более 298 км сетей бытовой и 246 км ливневой канализации; 65,5 км коллекторов; электрические сети, сети связи и телемеханики.

По информации ИАС Seldon Basis, уставный капитал АО составляет 644,53 млн руб., баланс - 7,16 млрд руб., чистая прибыль за 2023 год — 452 млн руб., выручка — 3,2 млрд рублей.

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Последние комментарии

Владимир Тихонов 23 мая 2024 06:48 СВГК отчиталась об уменьшении тарифов на техобслуживание газового оборудования

Че то непонятно,раньше те же СВГК работники ходили и проверяли печь ,труубу к ней и все водило в оплату за газ ,щас за газ одни берут а эти я понял остались без денег и решили через ,,обслуживание ,,хапануть и типа теперь им надо набирать новых работников и транспорт чтоб намылить соединение и померить газоанализатором,и за эти ПРОЦЕДУРЫ ТАКИЕ ДЕНЬГИ КАЖДЫЙ МЕСЯЦ БРАТЬ,,ПУСТЬ РУКОВОДСТВО В ЛИЦЕ ДИРЕКТОРОВ СВОИ ОКЛАДЫ ПРИВЕДЕТ В ,,НОРМУ,,ВСЕ ПРОЛОЖЕНО ПРИ СССР И ИХ ТРУД,,РУКОВОДСТВА,,ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ХАПАНИИ ДЕНЕГ НА ПУСТОМ МЕСТЕ ,ОФИСАМИ И ОХРАНОЙ ОБЛОЖИЛИСЬ простым работягам мало что прибавится в зарплате ,

Вячеслав Гусев 17 марта 2024 03:54 В СВГК подтвердили рассылку квитанций на 1 рубль вместо похода в офис для заключения договора

Что за глупость, ты должен согласно требований Закона все это сделать, а не требовать с кого то. Не знаешь - спроси кто знает.Они идут тоби навстречу, упрощая твоюже жизнь, а я не могу не хочу. Хотельщик ты наш.

Денис Светлый 04 февраля 2024 10:08 В СВГК подтвердили рассылку квитанций на 1 рубль вместо похода в офис для заключения договора

Что это еще за чухня??? Пусть представят текст договора под которым я должен поставить подпись, пусть отдадут мне мой экземпляр с их подписью. А этот непонятный штрихкод пусть себе на зад прилепят.

Илья Сердюк 21 марта 2018 11:07 Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда

Прошла экспертизу?

Павел Фирсов 17 марта 2018 17:14 Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда

Странно, но вот в этой рекламке про цифровую трансформацию "Росэнергоатома"(https://www.gazeta.ru/prcom/2018/03/05/11671897.shtml) от имени разработчика решений на базе SAP говорится, что IT-поддержка бизнес-процессов - как раз и есть один из элементов цифровизации экономики. :) Видимо, ребята, продвигающие SAP, совсем ничего не понимают в этой самой цифровой экономике. :)

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