Тольяттинский "Тевис" вольется в "Т Плюс"

Тольяттинское АО "Тевис" будет реорганизовано в форме присоединения к ПАО "Т Плюс". Такое решение было принято 5 августа "Т Плюс", как единственным акционером тольяттинской компании, следует из сообщения на Федресурсе.

При этом изначально вопрос был решен на годовом общем собрании акционеров "Т Плюс", состоявшемся 30 июня 2023 года.

Напомним, 100% акций "Тевис" в 2022 г. "Т Плюс" выкупило с торгов у "дочки" "Ростехнологий" — ООО "РТ-Энерго". Сумма сделки составила 2,2 млрд рублей.

Предприятие "Тевис" было создано в 1971 г., когда на базе цехов Волжского автомобильного завода учредили специализированные управления по содержанию и обслуживанию электрических, тепловых и водопроводно-канализационных сетей. Позже "Тевис" стал заниматься поставками тепла и воды, а также отведением канализационных стоков на территории Автозаводского района Тольятти. Ранее "Тевис" был собственностью ОАО "АвтоВАЗ", которое неоднократно пыталось продать актив. Наконец, по итогам проведенных в 2011 г. конкурсов его приобрела компания "РТ-Энергоэффективность", дочернее предприятие госкорпорации "Ростехнологии".

На 2022 г. на балансе "Тевиса" числилось 220,6 км теплосетей, в том числе 6,9 км паропровода; почти 295 км водопроводных; более 298 км сетей бытовой и 246 км ливневой канализации; 65,5 км коллекторов; электрические сети, сети связи и телемеханики.

По информации ИАС Seldon Basis, уставный капитал АО составляет 644,53 млн руб., баланс - 7,16 млрд руб., чистая прибыль за 2023 год — 452 млн руб., выручка — 3,2 млрд рублей.